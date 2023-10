La cultura, la solidaritat i la llibertat són els protagonistes en l’entrega dels Premis 9 d’octubre d’Alberic

Amb motiu de la celebració del dia de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament d’Alberic ha fet entrega dels Premis 9 d’octubre a quatre veines i veïns de la localitat amb intenció de reconéixer el seu treball “en pro de la cultura, la solidaritat i la llibertat”

Amb motiu de la celebració del dia de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament d’Alberic ha fet entrega dels Premis 9 d’octubre a quatre veines i veïns de la localitat. Amb intenció de reconéixer el seu treball “en pro de la cultura, la solidaritat i la llibertat”. Segons explicava l’alcalde del municipi, Toño Carratalá. L’acte va tindre lloc al Saló de Plens del consistori alberiqueny, a les 12:00 hores del dilluns, i va comptar amb un nombrós públic.

Entre les persones guardonades amb esta distinció, trobem Maria Luisa Gutierrez, José Luis Sastre, Vicenta Yagüe i Enrique Alonso. A més, des de l’any passat l’Ajuntament d’Alberic atorga la Mona d’Or als forners jubilats l’any en curs. Enguany, este reconeixement va ser per a Juan José Armengol, responsable del forn Sant Roc des de l’1 de gener de 1980.

Maria Luisa Gutiérrez García té el mèrit de ser la primera dona militar d’Alberic

Maria Luisa Gutiérrez García té el mèrit de ser la primera dona militar d’Alberic, i compta ja amb 25 anys de servici. Sent actualment cap primer de l’Exèrcit de Terra. Gutiérrez va ingressar amb 19 anys, el 8 de setembre de 1998, sols 4 anys després que a les dones se’ls permetera entrar a l’Exèrcit. En el seu expedient militar trobem una medalla al mèrit militar, una al mèrit de la guàrdia civil, medalla de l’OTAN per la missió a Bòsnia en el 2000, medalla de l’ONU per la missió de Líban en 2007, creu de plata i de bronze a la constància en el servei i una menció honorífica.

José Luis Sastre és periodista.

José Luis Sastre és periodista. Va estudiar al col·legi Rafael Comenge i a l’institut Consuelo Aranda d’Alberic. És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona amb premi extraordinari. Sastre va començar amb 16 anys a Alzira Ràdio i a l’edició de la Ribera de Levante-EMV. Des de 2004, treballa en Cadena SER. On ha editat i presentat informatius i programes i on ha participat en la cobertura informativa de tot tipus d’esdeveniments nacionals i internacionals. Des de fa uns anys, és subdirector d’Hoy por hoy, el programa de ràdio més escoltat del país i un emblema per a la professió periodística.

Enrique Alonso Hernández

Enrique Alonso Hernández, conegut per Quique, naix en Alberic el 21 de març de 1972. Va començar a estudiar el bombardí en l’Escola de Música d’Alberic i va entrar en la banda l’any 1982. De la qual ha format part com a músic de manera ininterrompuda. Alonso entra a la junta directiva en l’any 1992, junt al president Miguel Iborra, fent funcions de secretari i tresorer. En juny de 2003, comença a exercir les funcions de president, càrrec que té fins al dia de hui. Amb ell, i amb la col·laboració de les persones que han format part de les juntes directives, s’ha legalitzat l’Escola de Música Leopoldo Magenti i es va crear de forma oficial i permanent la Banda Jove de la SUMA.

Vicenta Yagüe Alemany va cursar estudis de comare a València, graduant-se als 19 anys

Vicenta Yagüe Alemany va cursar estudis de comare a València, graduant-se als 19 anys. El seu primer i únic destí professional ha estat Alberic, on va exercir durant 40 anys. Podem dirque gran part de les generacions de xiquets i xiquetes de las dècada dels 60 i bona part dels 70 d’Alberic i alguns pobles del voltant (Gavarda, Tous, Antella, Massalavés, Benimuslem, etc.) van arribar a este món de la seua mà. Yagüe va rebutjar una plaça de Direcció de Comares a l’Hospital La Fe de València. L’amor pel seu poble i la voluntat de continuar estant ben a prop de les dones d’Alberic van pesar més que qualsevol altre aspecte.

Pel que fa a la Mona d’Or, Juan José Armengol Armengol es va col·locar al capdavant del forn Sant Roc d’Alberic l’1 de gener de 1980. Des d’aquell moment, Juan i Mari (la seua dona) es van convertir en dos veïns més del nostre poble. Després de la seua jubilació, el seu fill Juanjo i la seua nora Jèssica mantenen viu un ofici que mai ha de desaparéixer.

Al seu parlament, l’alcalde Toño Carratalá va destacar valors com la cultura, la solidaritat, la seguretat i la llibertat. “Celebrem que som el que som com a poble, en gran part, perquè la nostra gent és com és, i hui les persones guardonades representen a la perfecció el que vull dir. Som un poble valent i solidari on la cultura defineix a la perfecció la nostra idiosincràsia. Perquè estimem el nostre poble i perquè estimem la nostra gent, seguirem treballant per fer que Alberic siga eixe tros de món on volem estar.”