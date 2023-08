Errades Informàtiques afecten l’Adjudicació de Places per a 14.000 Docents a València

La Conselleria d’Educació es compromet a publicar una correcció al més aviat possible

El nou conseller, José Antonio Rovira, assenyala la mala planificació de la Conselleria anterior

La Conselleria d’Educació de València es troba enmig d’una controvèrsia després de detectar-se errades en l’adjudicació de places de més de 14.000 docents. Una fallada informàtica és la causant d’aquest desajust, provocant resultats erronis en la publicació oficial de les adjudicacions.

El nou conseller d’Educació, José Antonio Rovira, no ha tardat a pronunciar-se sobre l’incident. Rovira ha atribuït l’errada a la mala planificació de la Conselleria anterior, indicant que la situació actual és el resultat de decisions i accions passades.

La gravetat de la situació ha accelerat la resposta de la Conselleria, que ha promès publicar una nova resolució per a corregir aquestes errades al més aviat possible. La correcció d’aquestes falles és essencial per a garantir la transparència i confiança en el procés d’adjudicació i assegurar que tots els docents afectats reben les places que els corresponen.

Els docents, molts dels quals estaven esperant aquestes adjudicacions per a planificar el proper curs acadèmic, es troben en una situació d’incertesa. La ràpida acció de la Conselleria és crucial per a restaurar la confiança i assegurar una transició suau cap al nou any acadèmic.

L’incident també ha suscitat debats sobre la necessitat d’actualitzar i millorar els sistemes informàtics de la Conselleria, per a evitar que errors d’aquesta magnitud es repetisquen en el futur. Els experts en tecnologia de la informació suggereixen una revisió completa dels sistemes i protocols existents, així com una formació adequada per al personal encarregat de la gestió i supervisió dels mateixos.