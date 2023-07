Com a part de la programació de festes d’aquest 2023, l’Associació Valenciana d’Agricultors d’Almussafes ha organitzat el concurs d’ensolcar amb motor i cavalleria. Aquest concurs el considera l’alcalde d’Almussafes, Toni González, un homenatge als llauradors, tot i ser un poble amb l’economia basada en la industria.

En aquest concurs es mira que es facen rectes els solcs, amb la mateixa separació entre ells, perquè d’aquesta forma es garanteix que totes les plantes tenen el mateix espai entre elles i créixer i desenvolupar-se tot el què poden. A aquesta jornada també han assistit la reina de les festes i les seues dames, participant també en aquest concurs.

Com bé ens ha comentat l’alcalde queda una setmana de festes, en les quals hi ha programació de tot tipus. Per exemple, podrem gaudir del concert de la Pegatina, amb entrada gratuïta el proper divendres 21 de juliol.