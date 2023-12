Un total de 40 veïnes i veïnes han sigut contractats durant l’últim any per a aquests programes formatius i d’ocupació.

El Castell d’Alaquàs ha acollit hui dijous 28 de desembre la clausura dels tallers d’ocupació ‘Alaquàs + Futur Verd’ i ‘Alaquàs El Teu Futur’

El Castell d’Alaquàs ha acollit hui dijous 28 de desembre la clausura dels tallers d’ocupació ‘Alaquàs + Futur Verd’ i ‘Alaquàs El Teu Futur. A través dels quals un total de 40 veÏnes i veïns han tingut l’oportunitat de formar-se en un nou ofici. A més de ser contractats per l’Ajuntament d’Alaquàs per a treballar en els diferents departaments municipals.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor d’Ocupació, Jaime Marqués, el Regidor de Serveis Urbans, Sebastian Ruiz, el director del Centre de Formació Municipal Francesc Ferrer Martí, Pepe Latorre, i el professorat han estat presents en la clausura. El primer edil ha agraït a tot l’alumnat el treball que han realitzat per Alaquàs. L’ha felicitat per finalitzar el curs i l’ha desitjat molt d’èxit en el futur a més d’animar-lo a continuar formant-se. Per la seua banda, el director del centre ha destacat que durant els 30 anys de funcionament del centre han passat per les seues aules més de 2800 alumnes. Que s’han format en els 26 projectes de tallers de formació i ocupació que s’han vingut oferint.

El taller d’ocupació “Alaquàs+Futur Verd”. Amb una subvenció de 754.063,20

Per una banda, el taller d’ocupació “Alaquàs+Futur Verd”. Amb una subvenció de 754.063,20 euros ha comptat amb tres especialitats de 10 alumnes cadascuna. Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques i muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics i muntatge i reparació de sistemes microinformàtics. Per a aquest taller s’ha contractat també 1 directora, 1 auxiliar administratiu, 1 professora de recolzament i 3 docents.

El Taller d’Ocupació per a dones ‘Alaquàs El Teu Futur’ ha estat dotat d’una subvenció de 251.354 euros. La seua especialitat ha sigut Operacions auxiliars de serveis administratius i generals i activitats administratives en la relació amb el client. S’ha contractat a més 1 director i 1 docent

En ambdós tallers, l’alumnat ha realitzat un total de 1920 hores durant 12 mesos. Distribuïdes en formació i treball pràctic en els diferents departaments de l’Ajuntament d’Alaquàs.