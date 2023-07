Els ports de Catarroja i Silla s’han convertit en dos elements patrimonials característics i essencials. Nombrosos veïns, veïnes i turistes fan aquesta ruta que connecta aquests dos ports. Una ruta ciclo-verda que el què es vol fer ara és potenciar, des de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, una actuació amb la qual es pretén millorar-la.

Aquesta actuació compta amb quasi un milió i mig d’euros, i es pretén fomentar aquest patrimoni cultural i històric d’aquestes poblacions. Aquestes rutes estan connectades amb altres poblacions, com Beniparrell i Albal. En total són uns 6km de ruta verda, sana i sostenible.

Dins del pla d’actuació trobem diferents fases, una primera en la qual es senyalitzarà l’itinerari. Una segona en la qual s’instal·laran punts de descans, així com la creació d’un nou punt d’accés al port de Silla, així com una senda cicló-peatonal en el Camí del Rei. Finalment, s’implementarà la solució en el Camí del Rei a la resta del camins de la Via Augusta.

Són moltes les persones que decideixen realitzar aquesta ruta entre el port de Catarroja i el de Silla. Per això, aquesta intervenció de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, pretén potenciar el nostre valor territorial i patrimonial de les poblacions de l’Horta Sud.