Es constitueix el Consell de Salut de Zona Bàsica de Foios

Es tracta d’un òrgan de participació ciutadana enfocat en la prevenció i promoció de la salut

Ja s’ha constituït el Consell de Salut de Zona Bàsica de Foios. Un òrgan de participació ciutadana que treballarà per la qualitat de la sanitat pública en la zona bàsica. Com ha assenyalat el regidor de Salut, Paco Serrano. “Serà el nexe d’unió entre el centre de salut, els veïns i veïnes i l’Ajuntament de Foios, així com amb Vinalesa i Albalat dels Sorells”. En aquest sentit, el que es pretén és “potenciar la prevenció i promoció de la salut”.

En el cas de Foios, l’Ajuntament està representat, en el Consell de l’Àrea Bàsica de Salut, per dos tècnics de l’Ajuntament. Un de Serveis Socials i un altre de l’àrea d’Esports; i representants de les diferents associacions de Foios. Com les Ames de casa Tyrius, l’Associació de Jubilats, les AMPA de l’institut, farmàcies, corresponsals de Joventut, associacions esportives, etc.

En aquest sentit, Serrano ha explicat que “gràcies a la participació que ofereix aquest Consell no només permetrà comptar amb més recursos per a treballar i donar a conéixer les accions o els objectius marcats des del centre de salut, sinó també detectar les mancances o necessitats de la ciutadania per a aportar solucions conjuntes”.