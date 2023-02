Es millora la plaça del 30 de desembre amb un nova imatge arbòria

El regidor de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira, Fernando Pascual, ha visitat la plaça 30 de desembre. Per tal de comprovar de primera mà les millores portades a terme en les noves jardineres.

Aquesta intervenció, ve a completar l’actuació que es va realitzar, fa anys, renovant els escocells que estaven molt deteriorats. En un entorn que és considerat patrimoni municipal. Per tal de condicionar-ho com un espai digne. Al temps que ha demanat la col·laboració de la ciutadania per tal de mantenir el nostre entorn en òptimes condicions i cuidar el nostre patrimoni.

També s’aprofitarà aquesta intervenció per a instal·lar reg per de goteig soterrat. Tant per als arbres, com per a la nova zona enjardinada de flor de temporada. A més s’habilitaran en els escocells tanca, perquè milloren l’estètica de l’entorn.

El responsable de l’Àrea de Serveis Urbans, valora aquestes actuacions però defensa que tan important com realitzar noves obres és mantenir en bon estat les zones verdes que ja existeixen. Els objectius d’aquesta actuació, que ha sigut desenvolupats per l’empresa, ACTUA, adjudicatària del manteniment i conservació de les zones verdes de la ciutat.