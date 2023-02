Este dijous s’ha presentat el calendari pirotècnic per a les falles de l’any 2023. El regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana. Ha destacat l’increment pressupostari en un 55% i ha assegurat que “l’aposta pel sector pirotècnic es demostra amb fets. Dignificant el seu treball no sols multiplicant la inversió total, sinó també pagant més per cada espectacle”.