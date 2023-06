Es presenten a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura d’Alzira les donacions de diversos artistes

El regidor de cultura en funcions Alfred Aranda ha sigut l’encarregat de presentar les obres que diversos artistes de la contornà han donat al consistori

Aranda ha afirmat que aquestes obres ja formen part dels alzirenys i que de segur trobaran un lloc per a elles una vegada acabe l’exposició.

A l’acte ha acudit els mateixos artistes, l’alcalde en funcions i la germana de Joan Verdú, qui va faltar el 2017. En relació amb aquest artista s’ha mencionat el mural que s’ha pintat al institut Josep Maria Parra “Els colors curen” en el seu honor.

A més a més Diego Gómez ha aprofitat per a despedir-se com alcalde de la ciutat. Ha afirmat que l’ajuntament, d’alguna forma, ha de continuar treballant perquè Alzira siga un referent de cultura i les mirades dels nostres artistes tinguen la complicitat de treballar per la ciutat, per la llibertat, i sobretot, per la cultura que ens uneix.