Com a conseqüència del canvi climàtic hem assistit a un increment de la proliferació d’aquest tipus d’insectes. Per això, s’han iniciat les tasques per al tractament contra la mosca negra en tota la massa d’aigua del Riu Xúquer. Aquest tractament està previst per a 14 punts des de Sumacàrcer fins Cullera, i supervisat per Salut Pública per assegurar-se que tot funciona com toca.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i també regidor de medi ambient de la corporació, ens explica que la bactèria que s’empra per a aquestes tasques és la Bacillus Thuringiensis, que és natural, específica per a la mosca negra, i pràcticament innòcua per a la resta d’éssers vius.

Aquesta campanya s’ha fet amb helicòpter, perquè hi ha diverses zones a les quals és complicat accedir i, mínim, es realitzen una vegada a l’any per tractar que no augmente la seua soberpoblació.