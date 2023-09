Després que el diumenge es suspengueren les tasques de recerca per les pluges, s’han tornat a activar aquest dilluns. A les 8 del matí han començat.

Es tracta de la quarta jornada. Un centenar de professionals participen en trobar al veí de Manises de cinquanta-dos anys.

En la jornada de hui s’han centrat en dos assuts, la de Xirivella i Quart de Poblet. El dispositiu està dividit en 6 sectors. Els bussos dels Grup Especial d’Operacions de la Policia Nacional ha treballat fins a la una del migdia per la zona on aquest home ha pogut ser arrossegat per l’aigua.

A més, l’UME, la Unitat Militar d’Emergència també està utilitzat els seus gossos ensinistrats. Els treballs són complexos per les nombroses riuades d’aigua. A més, per garantir la seguretat de l’equip de rescat i a causa de les pluges i el temporal, els serveis d’emergència s’han hagut de retirar.