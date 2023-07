Es restauren els taulells de la Sala la Torre del Castell d’Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat les obres de restauració d’una part dels taulells del seu Castell. Més concretament, es tracta dels taulells ubicats a les plantes nobles i a la Sala La Torre. La investigació està dirigida per Trinidad Pasíes, especialista en conservació i restauració arqueològica.

L’objectiu d’aquestes obres és continuar treballant amb la restauració d’aquests elements, i contribuir a la conservació i salvaguarda del patrimoni local. Els taulells en els quals s’està treballant són peces de gran valor, i algunes d’elles daten dels primers anys del s.XVI.

Com ens ha explicat Trinidad, aquesta intervenció puntual i específica és una ajuda a la conservació i manteniment del castell de la ciutat. Afirma que no és necessària una intervenció integral per a restaurar tota la sala, sinó que amb xicotetes intervencions que ajuden al manteniment i la conservació del Castell és més que suficient.