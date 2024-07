Escènia, Mostra de Teatre Emergent de Foios, es retroba amb el públic amb un ampli programa

Ja està tot llest per a viure una nova edició d’Escènia, Mostra de Teatre Emergent de Foios 2024, que proposarà a tots els públics un ampli programa teatral del 3 al 13 de juliol a la Casa dels Artillers, l’espai on es quedarà la mostra després de l’èxit de la passada edició i les possibilitats que ofereix.

“Enguany, el Comité de Selecció, format per professionals del sector, membres del Consell Municipal de Cultura, crítics, espectadors i espectadores… ho ha tingut molt difícil. El nivell de la convocatòria pública estatal augmenta any rere any i no podem entendre l’agenda cultural de Foios sense Escènia, on gaudirem de quatre companyies emergents que tenen un futur prometedor”, assenyala Sergi Ruiz, alcalde i regidor de Cultura.

Des d’aquest dimecres 3 de juliol i fins al dissabte 13, el pati de la Casa dels Artillers acollirà tant la fase final del certamen teatral, en la qual participen quatre companyies valencianes de curta trajectòria; com diverses propostes del programa de residències de Russafa Escènica, Via Escènica; i les funcions de final de curs de Foios Escola de Teatre (FET), “que enriqueixen i fan créixer cada edició de Escènia”, en paraules de Ruiz.

Programa

El dimecres 3 de juliol, a les 22.30 hores, serà la inauguració oficial amb la benvinguda de la dramaturga, directora i actriu Begoña Tena, amfitriona d’aquesta edició, que donarà pas a ‘Revolta de bruixes’, una proposta amb la qual l’alumnat de FET farà reflexionar al públic sobre els drets de les dones treballadores, entre altres qüestions.

La companyia emergent La figuera infinita de Polinyà de Xúquer inicia la fase de concurs el dia 4 a les 22.30 hores amb ‘Infinita’, una obra sobre l’educació, la cura, la criança o el concepte de tribu, creada per la mateixa Tena i dirigida per Manuel Maestro.

El divendres 5 la companyia La Valenciana proposarà als espectadors i espectadores ‘La vídua valenciana’, la història d’una jove vídua que, amb humor i afecte, contarà la seua història i la de la seua terra, València. Ha sigut candidata als XXVII Premis Max a Millor Adaptació i ha rebut el Premi a Millor espectacle per a joves i adults de la Mostra de Teatre d’Alcoi de 2023.

La segona setmana de la mostra comptarà amb dues propostes per jornada. El dimecres 10 a les 20.30 hores Restaurante Hassan de Foios posa en escena la peça curta ‘Holocausto’, que va ser estrenada en Russafa Escènica Festival de Tardor 2023 i forma part del programa intermunicipal de residències Via Escènica. A les 22.30 hores, FET pren de nou l’escenari amb ‘Trobades en un ascensor’, amb 15 històries i 31 personatges que sorprendran el públic.

El dijous 11 a les 20.30 hores es podrà gaudir d”El fracàs no és una opció’, peça curta de Via Escènica creada per València Escena Sinèrgica Contemporània (VESC). I a les 22.30 hores, la companyia emergent de Riba-roja Áriba Teatro actua amb ‘Torito bravo’, una obra creada per Patxo Telleria i Aitor Mazo dirigida per Fabrizio Meschini sobre l’amistat de dos bous, la seua vida i el seu passat.

‘Plat de Pasta’, de la companyia Esdevé, continua el programa el divendres 12 a les 20.30 hores, per a finalitzar amb la proposta de residències de Russafa Escènica Festival de Tardor. L’equip de La Penúltima Teatre acomiada la fase final d’Escènia amb ‘La mujer más fea del mundo’, on es podrà conéixer l’atroç vida que va patir Julia Pastrana de mans de Theodore Lent, un explorador d’éssers humans del segle XIX. Manu Valls és el creador d’aquesta obra de teatre dirigida també per ell i per Isabel Martí.

El dissabte 13 Teatre de l’Abast se’n pujarà a l’escenari d’Escènia a partir de les 20.30 hores en la gala de lliurament de premis. Com en les edicions anteriors, el jurat, format per Alberto Baño, actor i productor de Contrahecho; Santiago Ribelles, coordinador de Via Escènica i creador; i Toni Misó, actor, concedirà un primer premi de 4.000 euros; mentre que el públic atorgarà el segon, amb 3.500 euros; el tercer, amb 3.000; i el quart, valorat en 2.500 euros.

Després de tancar-se el termini per a la compra d’abonaments, els dies de les representacions poden comprar-se les entrades per 3,50 euros (2,90 per a joves i persones jubilades) en la taquilla de la Casa dels Artillers a partir de les 20.30 hores.