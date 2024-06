Hui s’ha presentat la XXII edició, amb quatre companyies valencianes seleccionades que compartiran escenari amb les funcions de Foios Escola de Teatre i Via Escènica

Escènia, Mostra de Teatre Emergent de Foios, alça el teló de la seua XXII edició amb el repte d’impulsar companyies que comencen la seua carrera i acostar les arts escèniques al públic fusionant cultura de primer nivell amb patrimoni.

Escènia, Mostra de Teatre Emergent de Foios, alça el teló de la seua XXII edició amb el repte d’impulsar companyies que comencen la seua carrera i acostar les arts escèniques al públic fusionant cultura de primer nivell amb patrimoni. Del 3 al 13 de juliol, les quatre companyies valencianes seleccionades compartiran escenari amb les funcions de l’alumnat de Foios Escola de Teatre (FET) i Via Escènica a la Casa dels Artillers.

Sergi Ruiz, alcalde i regidor de Cultura de Foios; Jordi Tamarit, de l’oficina tècnica d’Escènia; Alberto Baño, actor, productor teatral de la companyia Contrahecho i jurat d’aquesta edició; i Amparo Vayà, directora, dramaturga, actriu i professora de FET, han sigut els encarregats de revelar les principals línies d’enguany, en el qual la imatge gràfica està feta per Juárez Casanova estudi i Begoña Tena serà l’amfitriona.

Quatre companyies seleccionades

Ruiz ha detallat que a aquesta última convocatòria s’han presentat 82 companyies de tot l’Estat, provinents de València, Castelló, Alacant, el País Basc, Madrid, Andalusia, Catalunya, les illes Balears i Canàries, Castella i Lleó, Aragó, Extremadura i Cantàbria, “la qual cosa evidencia que són molts els equips que ens trien per a iniciar la seua carrera i aconseguir eixe suport institucional i del públic”.

El Comité de Selecció, format per espectadors, professionals de les arts escèniques, membres del Consell Municipal de Cultura o crítics, han triat finalment quatre companyies, totes elles valencianes: La Figuera Infinita, La valenciana, Áriba Teatre i La penúltima Teatre. “Aquesta fórmula de selecció no és habitual en aquesta mena de certàmens, per la qual cosa en Escènia també apostem per una democràcia de la cultura que considerem fonamental per a la seua consolidació”, en paraules de Ruiz.

La primera a començar el concurs és La Figuera Infinita, amb ‘Infinita’ el 4 de juliol a les 22.30 hores; el dia 5 serà el torn de ‘La vídua valenciana’ de La Valenciana a les 22.30 hores; la companyia Áriba Teatre prendrà el relleu el dijous 11 de juliol a les 22.30 hores amb ‘Torito Bravo’; i el divendres 12 tanca la fase final ‘La mujer más fea del mundo’, de La Penúltima Teatre.

El jurat, format per Alberto Baño, actor i productor de la companyia Contrahecho; Santiago Ribelles, coordinador de Via Escènica i creador escènic; i Toni Misó, actor, hauran de decidir el primer premi, amb un valor de 4.000 euros per a impulsar a la companyia emergent. Com sempre, el públic també té la paraula i concedirà un segon premi de 3.500 euros, un tercer de 3.000 i un quart de 2.500 euros.

Sinergies amb FET i Via Escènica

Com és habitual, Escènia i Foios Escola de Teatre van de bracet en l’impuls de les arts escèniques, per la qual cosa l’alumnat de l’escola municipal obrirà les dues setmanes d’Escènia, tal com ha assenyalat Amparo Vayà. El dimecres 3 a les 22.30 hores es podrà gaudir de ‘Revolta de bruixes’ i el dimecres 10 a la mateixa hora, de ‘Trobades en un ascensor’, per a acomiadar el curs.

Així mateix, Escènia estableix sinergies amb Russafa Escènica Festival de Tardor a través del seu programa de residències Via Escènica, que enguany adquireix caràcter intermunicipal. Es representaran tres peces curtes estrenades en l’edició de 2023 de manera gratuïta encara que amb reserva prèvia, també a la Casa dels Artillers.

Es tracta d”Holocausto’, del Restaurant Hassan de Foios, el dimecres 10 de juliol a les 20.30 hores; ‘El fracaso no es una opción’, de València Escena Sinèrgica Contemporània, el dia 11 a les 20.30 hores; i ‘Plat de Pasta’, de la companyia Esdevé, el 12 a les 20.30 hores.

Entrades

Ruiz, Baño, Vayà i Tamarit han convidat el públic a no perdre’s aquest certamen d’arts escèniques únic a la comarca que, cada estiu, il·lusiona i commou als espectadors i espectadores.

Els dies de les representacions poden comprar-se les entrades per 3,50 euros en la taquilla de la Casa dels Artillers a partir de les 20.30 hores, mentre que els abonaments -21 euros- i entrades es poden adquirir del 25 al 30 de juny en www.agendafoios.es i del 25 al 28 de juny en l’àrea de Cultura, amb horari de 13.00 a 15.00 hores. El preu de les entrades i abonaments es redueix a 2,90 i 17,40 euros, respectivament, per a joves i persones jubilades.