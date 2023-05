Escoles d’Estiu a Mislata

Més de 800 xiquets i xiquetes es beneficiaran de les Escoles d’Estiu de Mislata

L’oferta educativa i d’oci gratuïta pretén donar una solució de conciliació laboral i familiar durant l’estiu per a la ciutadania de Mislata

Com cada any, l’Ajuntament de Mislata ha organitzat les escoles d’estiu. Es desenvoluparan durant tot el mes de juliol, agost i els primers dies de setembre.

Aquesta iniciativa municipal pretén donar una solució de conciliació laboral i familiar al veïnat de Mislata. A més d’oferir un espai de convivència per a xiquets i joves, d’entre 3 i 16 anys. Perquè gaudisquen de les seues vacances participant en jocs, tallers i activitats esportives.

L’oferta de les escoles estiuenques oferida per l’Ajuntament és molt àmplia. Per aquest motiu les famílies “mislateras” podran trobar diverses opcions per a inscriure a la infància i l’adolescència de la ciutat. Per un comunicat, des dels Centres Joves de Mislata s’han organitzat tres campaments. Els quals es desenvoluparan al llarg de tres quinzenes, les dues de juliol i la primera d’agost, en el Col·legi Amadeo Tortajada. Els xiquets i xiquetes que es poden inscriure en aquesta opció són aquells que tenen entre 3 i 12 anys. També es pot trobar l’opció de menjador.

D’altra banda, la Casa de la Dona torna a organitzar les escoles coeducatives d’estiu per a xiquets, xiquetes i adolescents d’entre 3 i 16 anys. L’oferta contempla 5 escoles diferents, una per cada quinzena –les quatre de juliol i agost i els primers dies de setembre-, que es realitzaran en el Col·legi Gregori Mayans i a la Casa de la Dona.

L’activitat és gratuïta, gràcies al Pla Corresponsables – Mislata Concilia, i on tindran prioritat les unitats familiars amb necessitats especials de conciliació i/o inclusió. A causa de la limitació de places es podrà realitzar la preinscripció de l’1 al 8 de juny a través de la web mislata.es, on també es podrà trobar tota la informació corresponent a les Escoles d’Estiu.