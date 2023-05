Esment especial per a la Junta Local Contra el Càncer d’Almussafes després de tancar la campanya de 2022 amb quasi 32.000 euros recaptats



AECC València distingeix a la Junta Local d’Almussafes pel seu compromís i dedicació



La recaptació mitjana per habitant almussafeny se situa en 3.54 euros

L’esforç i el treball desplegat per AECC Almussafes durant la Campanya 2022. Ha fet possible que l’entitat local haja aconseguit destinar un pressupost de 31.777,70 euros a la lluita contra el càncer.

Un any més, AECC València ha volgut reconéixer públicament aquesta encomiable labor amb la concessió d’una distinció especial a la Junta Local. Precisament, durant l’Assemblea General Ordinària Provincial. Celebrada dissabte 29 d’abril en l’Il·lustre Col·legi de Metges de València. El president provincial, Tomás Trénor, va fer lliurament de l’esment, després de destacar els assoliments obtinguts durant el passat exercici en tota la província i presentar el pressupost del present any 2023.

Lliurament d’un esment especial a la Junta Local d’Almussafes





La satisfacció per aquest resultat és màxima, ja que l’import registrat ha suposat un increment de 14.981,64 euros en relació amb els resultats econòmics obtinguts en l’anterior campanya.



La presidenta de la Junta Local Contra el Càncer del municipi, María José Girona, i la vicepresidenta, Adela Lladosa. Van rebre l’esment en representació del més d’un centenar de veïns i veïnes que en l’actualitat integren la Junta Local i aporten la seua col·laboració en l’agenda d’activitats solidàries impulsades durant l’any.

“La nostra localitat, que destaca per la seua solidaritat, i tot l’equip d’AECC Almussafes. Amb el seu treball incansable i desinteressat, han cooperat per a aconseguir aquest increïble resultat”, comenta la presidenta de la Junta Local, qui mostra el seu agraïment públic a totes les persones sensibilitzades i compromeses amb l’erradicació d’aquesta malaltia.