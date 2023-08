Espanya es corona campiona del món en futbol femení i Torrent celebra amb passió

Torrent es bolca amb la selecció en una jornada històrica

Representants municipals i del Club de Futbol Femení Torrent es reuneixen en suport a l’equip

El passat diumenge va ser testimoni d’un moment imborrable per a l’esport espanyol, ja que Espanya es va convertir en campiona del món de futbol femení després d’una emocionant final contra Anglaterra. Una victòria que va ser sentida i celebrada amb gran entusiasme a la localitat de Torrent, on més de 300 aficionats es van donar cita a l’Àgora de Parc Central per a gaudir del partit en una pantalla gegant.

El moment culminant va arribar amb l’etern gol d’Olga Carmona, que no només va assegurar la victòria d’Espanya davant el conjunt anglès, sinó que també la va coronar com a campiona del món a la ciutat australiana de Sidney.

Torrent, coneguda com la capital de l’Horta Sud, ha reafirmat la seva compromís amb l’impuls de l’esport femení. D’aquesta forma, la ciutat es posiciona com una de les 100 localitats espanyoles que va decidir realitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud per a celebrar la gran final de la Copa del Món.

Una cita d’aquesta transcendència no podia passar desapercebuda per a figures rellevants de la ciutat. Les jugadores, membres del staff i directives del Club de Futbol Femení Torrent van marcar presència en aquesta celebració. A més a més, van comptar amb la companyia de la regidora de l’àrea de la Dona, Amparo Chust, el regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, i altres membres destacats de la Corporació Municipal.

Aquesta victòria no només simbolitza un triomf esportiu, sinó també un pas endavant en la reivindicació i visibilització de l’esport femení al nostre país. La resposta i suport dels ciutadans de Torrent reflecteix la importància i l’impacte que aquestes atletes tenen en la societat actual, demostrant que el futbol femení no només ha vingut per a quedar-se, sinó que també es posiciona com una força dominadora en l’àmbit esportiu internacional.