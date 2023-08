Especialistes de La Fe es reuneixen amb pacients trasplantats per millorar l’assistència

Buscant el benestar físic i psíquic dels trasplantats i les seues famílies

Un pas més en el Pla de Humanització que La Fe desenvolupa des de 2019

València (14.08.23). L’objectiu primordial d’aconseguir una experiència més còmoda, tant física com emocional, per a les persones trasplantades de ronyó i els seus acompanyants, és el motor de les sessions que professionals dels serveis de Urologia i Nefrologia del Hospital Universitari i Politècnic La Fe mantenen aquests dies amb pacients del servei. Aquesta acció s’enmarca dins del Pla de Humanització que La Fe ha estat desplegant des de 2019.

Els grups de treball estan capitanejats per Alberto Budía, cap de servei d’Urologia; la nefròloga María Ramos; i Susana Gómez-Leyva, responsable de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania. A més, compten amb la participació activa del personal d’infermeria i una mostra representativa de pacients trasplantats.

“La iniciativa es converteix en un dels pilars fonamentals del procés assistencial integrat del trasplant renal”, detalla el doctor Budía. Dins d’aquest, participen diversos serveis com coordinació de trasplantaments, infermeria quirúrgica, hospitalització, consulta de trasplant renal, anestèsia, reanimació, atenció a la ciutadania, nefrologia i urologia.

Durant les sessions, els pacients reconstrueixen amb l’ajuda del personal facultatiu i d’infermeria, tot el procés per al qual han passat: des de l’espera d’un òrgan compatible fins al postoperatori. Aquesta revisió s’acompanya d’una pluja de suggeriments i propostes per a millorar l’atenció.

Una de les millores implementades és una crida estructurada en dues fases. La primera per a informar sobre la disponibilitat d’un ronyó i la segona, uns minuts després, per a proporcionar detalls addicionals. A més, s’explora la utilització de material audiovisual per a guiar millor els pacients.

Una altra modificació destacable és que ara els pacients ingressen directament en la sala d’hospitalització, evitant així el contacte amb possibles pacients amb patologies infeccioses.

Entre altres millores proposades, destaquen l’acompanyament psicològic durant tot el procés i l’ús d’un llenguatge més clar i comprensible.

Finalment, és important destacar l’implicació de La Fe en trasplantaments. La Unitat de Trasplant Renal, integrada dins de l’Àrea Clínica del Ronyó i Vies Urinàries de l’Hospital, va realitzar un total de 110 trasplantaments de ronyó en 2022, sumant més de 3.000 trasplantaments en els més de quaranta anys des de la seva creació. L’any passat, aquesta unitat va atendre més de 23.000 consultes de pacients trasplantats i candidats a trasplantament.