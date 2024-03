En la mitjanit del dissabte al diumenge, hi haurà un espectacle pirotècnic en la plaça de les Hores

Al mateix temps, s’il·luminaran amb una llum blanca els 4 campanars de les esglésies de la zona del marítim

A les 01 hores del diumenge, es dispararà un castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia del Mediterrani en el carrer Martí Grajales

Amb motiu de la celebració de la Setmana Santa Marinera, s’han organitzat diversos espectacles pirotècnics i d’il·luminació, que tindran lloc al llarg d’estos dies en els barris de Cabanyal, Canyamelar i Grau. En esta festivitat participen 31 germandats, confraries i corporacions, coordinades per la seua Junta Major.

En la mitjanit del dissabte al diumenge, moment en què se celebra la resurrecció del Santíssim Crist, com cada any, hi haurà un espectacle pirotècnic en la plaça de les Hores (al costat de l’edifici del rellotge del port).

Al mateix temps, s’il·luminaran amb centellejos de llum blanca els 4 campanars de les esglésies de la zona del marítim (Església Ntra. Sra. Dels Àngels; Església Ntra. Sra. del Rosari; Església de Crist Redemptor Sant Rafael i l’Església de Santa Maria del Mar).

Després del primer acte pirotècnic, començarà la processó del Santíssim Crist Ressuscitat. Sobre la una de la matinada, coincidint amb l’arribada d’este al carrer Martí Grajales, es dispararà un castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia del Mediterrani. Este espectacle pirotècnic està organitzat per la regidoria de Falles i Tradicions en col·laboració amb la Setmana Santa Marinera.