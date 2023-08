Estafa Milionària a València: Desarticulat un Grup Italo-Croat Especialitzat en “Rip Deal” amb Bitllets Falsos

Operació Policial Exitosa: 8 Detinguts i Més de 7 Milions d’Euros en Bitllets Falsos Intervinguts

La Tècnica “Rip Deal”: Com Funciona aquesta Forma d’Estafa que Ha Afectat Diverses Ciutats Espanyoles

La Policia Nacional ha aconseguit desarticulat un grup criminal italo-croat a València, especialitzat en estafes milionàries a Madrid, Girona i València mitjançant la tècnica coneguda com a Rip Deal amb bitllets falsos. En total, n’hi ha 8 detinguts, i s’han intervingut més de 7 milions d’euros en bitllets falsos i 24 mil euros en bitllets legals.

La tècnica Rip Deal és un mètode sofisticat d’estafa on els criminals enganyen les seues víctimes en una transacció que els permet intercanviar bitllets falsos per bitllets legals. Això els va permetre als detinguts adquirir llicències de vehicle amb conductor i acords immobiliaris, amb total impunitat fins ara.

Els caps del grup, tres germans italo-croats, es movien amb una alta precisió, utilitzant contra vigilància i suport logístic. Van ser detinguts in fraganti a València juntament amb altres 4 persones, mentre negociaven la compra d’un moneder de criptoactius per valor de 800 mil euros.

Aquesta operació policial representa un gran èxit en la lluita contra el crim organitzat i les estafes financeres. L’acció ràpida i eficient de la Policia Nacional ha evitat que aquests criminals continuen perpetrant més estafes, protegint així els ciutadans i les empreses de ser víctimes d’aquests esquemes fraudulents.

La investigació continua oberta, i es poden esperar més detencions i revelacions en les pròximes setmanes. Mentrestant, les autoritats estan treballant per a rastrejar i recuperar els fons estafats, així com per a portar els culpables davant la justícia.

Amb aquesta notícia, torna a la primera plana la importància de ser vigilant i prudent en les transaccions financeres, especialment amb persones o empreses desconegudes. La confiança cega pot resultar en pèrdues significatives, i és essencial seguir les recomanacions i directrius de seguretat per a evitar caure en les trampes d’estafadors hàbils i sense escrúpols.