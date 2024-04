Estellés endolça Instagram muntat en patinet

La jove alzirenya Helena Pérez guanya un patinet al concurs d’Instagram de la campanya “Com més Estellés, més dolç és”.

La campanya «Com més Estellés, més dolç és» duta a terme per la regidoria de Cultura per a fomentar la figura del gran poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, en l’any del Centenari del seu naixement ja coneix els guanyadors del seu concurs d’Instagram.

El primer premi, va ser per a la la usuària @h11pan, Helena Pérez Espí, que va aconseguir més m’agrada i que ahir rebia com a premi un patinet homologat per la DGT i valorat en 600 €. La guanyadora va divulgar una imatge amb el sobret de sucre amb el fragment d’Estelles “Ara arriba l’hora del poble, les guitarres han despertat” i Helena Pérez a optar per fer-se una foto vestida de fallera, amb una guitarra elèctrica, com ella explicava en rebre el premi “tracta de fusionar la tradició amb la modernitat”

D’altra banda, també es donaren dos accèssits, que consistiren amb dos lots de llibres per als instagramers @criis_mily i @joviseser. Ahir al matí es lliuraren els premis al saló noble de l’Ajuntament. El regidor de cultura, Israel Pérez, feia una valoració molt positiva de la participació al concurs perquè s’ha complot l’objectiu “fer promoció del valencià i en concret d’Estelles”

Estellés en els col·lectius locals

Enguany, la campanya per tal de difondre els poemes d’Estelles a través dels sobrets de sucre ha arribat a més associacions i entitats que mai. En total s’estan distribuint 235 caixes de sobres de sucre entre bars i establiments de restauració, també han recollit sobrets 18 comissions falleres, 9 confraries i germandats i per primera vegada, la campanya s’ha fet extensiva a 13 associacions de festes de barris i partides i associacions de veïns, col·lectius que també endolciran les reunions amb frases d’Estellés. A hores d’ara, encara queden sobrets de sucre per a repartir fins a esgotar existències. Els col·lectius interessats poden adreçar-se al departament del SERVAL de l’Ajuntament d’Alzira.