Eugeni Alemany participa en el Dia del Comerç Local d’Alzira

La regidoria de Comerç d’Alzira enriqueix la campanya, iniciada en 2021, del Dia del Comerç Local amb incentius i l’atractiu afegit de la participació d’Eugeni Alemany.

De fet, l’eslògan d’aquesta edició és “El comerç d’Alzira, en persona guanya… com Eugeni alemany”.

L’humorista i presentador valencià compartirà la jornada del 25 d’octubre amb els alzirenys i alzirenyes que facen les seues compres a la ciutat. De 12 a 13 hores portarà a terme la seua actuació.

Segons ha declarat Gemma Alós, regidora de Comerç, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. Aquesta és una jornada en la qual totes les persones que facen les seues compres entre el dilluns 23 i dimecres 25 d’octubre rebran un obsequi. Per part de la regidoria en l’estand que estarà ubicat en la plaça Major d’Alzira durant tot el matí.

Alós, també ha fet balanç de la passada campanya celebrada per primera vegada. “Ruta Outlet” i es mostrava satisfeta pel gran èxit de participació, per part del públic, però també amb el resultat obtés a nivell comercial. De fet, la cap de lèrea responsable ha afirmat que aquesta Ruta Outlet, ha nascut per a quedar-se.

La regidora de Comerç, ha avançat algunes de les accions que es reprendran i milloraran en les pròximes setmanes. Com els bons de comerç amb una injecció de 80.000 euros per part de l’Ajuntament. El concurs d’Escaparatisme, el Comerç a la Fira, 12 mesos 12 comerços, la Ruta dels Betlems, el Comerç sona a Art o “El Tardeo”.