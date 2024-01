La preestrena tindrà lloc dimecres que ve, 24 de gener, als cinemes Kinépolis Paterna

La polifacètica Eva Hache, directora del film, serà l’encarregada de la presentació de la cinta



El Festival de Cinema de Paterna presenta, dimecres que ve, 24 de gener. El debut com a directora d’Eva Hache: “Un mal dia el té qualsevol”. Es tracta d’una comèdia disbauxada protagonitzada per Ana Polvorosa (La Fortuna) i produïda per Álex de l’Església (El bar). Serà la pròpia realitzadora l’encarregada de la presentació de la cinta.

Ana Polvorosa es posa en la pell de Sonia, una dona responsable, assenyada i incapaç de saltar-se les normes. Que porta cinc anys treballant en la seua tesi doctoral. Està a punt de defensar la seua tesi. Però, la nit abans del gran dia, troba a la seua amiga María desconsolada després d’una ruptura amorosa. I cedeix a prendre’s unes cerveses amb ella. El que anava a ser una tala vetlada es convertirà en una nit inoblidable en el pitjor dels sentits. La pel·lícula arribarà als cinemes el divendres, 26 de gener.

Mitjançant les preestrenes del Festival de Cinema Antonio Ferrandis, l’Ajuntament de Paterna i els cinemes Kinépolis, amb el suport de Consultia Business Travel. Pretenen consolidar la connexió entre València i els principals noms que integren el cinema espanyol a través de diferents preestrenes i presentacions especials.

El passat 11 de gener, el cicle va iniciar la seua huitena temporada consecutiva amb un esdeveniment dedicat a la pel·lícula Vall d’ombres.