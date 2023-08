Eva Martínez, Nova Coordinadora de Govern de l’Ajuntament de Cullera: Un Pas Endavant per a l’Urbanisme, Economia i Recursos Humans

Eva Martínez, Ex-Directora General de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, se suma al Govern de Cullera

Una Trajectòria Impressionant: Llicenciada en Dret i una Carrera Política Sòlida des de 1997

CULLERA. 09-08-23. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha reforçat el seu govern amb la incorporació d’Eva Martínez, la fins ara directora general de Pressupostos de la Generalitat Valenciana durant l’última legislatura del president, Ximo Puig.

Martínez serà la coordinadora de Govern passant a formar part així de l’equip de confiança del primer edil, i s’encarregarà de supervisar i reforçar les àrees de recursos humans, econòmics i urbanisme, principalment.

«La incorporació d’Eva Martínez al nostre equip de govern és una gran notícia. Eva compta amb una àmplia experiència professional en diverses àrees i això ens ajudarà sens dubte a continuar avançant en matèries tan importants per a Cullera com és l’economia», ha expressat Jordi Mayor.

«És la peça del puzle que ens faltava per a completar un govern municipal que ha demostrat rigor, serietat i responsabilitat en la presa de decisions i en la gestió dels recursos públics, i que vol continuar treballant dia a dia per a millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Cullera», ha afegit el primer edil.

Eva Martínez ha destacat la seua il·lusió «per tornar a l’acció política municipal, on l’any 2003 vaig començar el meu compromís polític a la meua ciutat, Alaquàs, com a regidora».

«Estic convençuda de poder aportar tota l’experiència adquirida durant aquests 20 anys de servei públic especialment com a directora general de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, des d’on s’adquireix una visió molt transversal de les diferents àrees de govern. I si a més el lloc on podré dur-lo a terme és Cullera, una ciutat extraordinària i amb futur i governada per una alcalde com Jordi Mayor, la meua implicació serà total», ha assegurat Martínez.

Currículum d’Eva Martínez Ruiz

Llicenciada en Dret per la Universitat de València, en l’especialitat de Dret Privat, Eva Martínez també compta amb estudis en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública i és diplomada per l’Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (Secció Pràctica Jurídica, 1999).

La seua carrera professional en l’àmbit polític és molt àmplia, incloent el càrrec de regidora i tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament d’Alaquàs, responsable de les regidories d’Urbanisme, Contractació, Serveis Urbans i Medi Ambient entre 2003 i 2011.

Ha ocupat càrrecs com a Diputada Autonòmica en les Corts Valencianes, directora general de l’empresa pública “Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana S.A.U.” i sotssecretària de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Des de març de 2018 i fins al passat 4 d’agost de 2023, ha sigut la directora general de Pressupostos de la Generalitat Valenciana. La seua incorporació a l’equip de govern de Cullera és vist com un pas ferm en la direcció correcta per a la ciutat i les seues necessitats en creixement.