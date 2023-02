La proclamació de la candidata va coincidir amb la inauguració de la nova seu dels socialistes alcassers

La nova seu dels socialistes d’Alcàsser va acollir el passat divendres dia 3 de febrer l’acte de reelecció d’Eva Zamora. Com a candidata del Partit Socialista a l’alcaldia per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.



L’actual alcaldessa i secretària de l’agrupació local va estar abrigallada per militants i simpatitzants. Va comptar amb la presència del secretari general de la província i alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Del secretari general de la comarca de l’Horta Sud i alcalde de Silla, Vicent Zaragozá, l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat. A més d’altres alcaldes de la comarca, regidors i representants d’entitats de la societat civil alcassera.

Amb un ple absolut, Eva Zamora, assegurava sentir-se molt il·lusionada i va agrair la confiança dipositada de nou en la seua persona. “Per a afrontar un projecte tan important com és continuar modernitzant Alcàsser”.

Gestió realitzada, durant aquests últims any



En aquest sentit, Zamora va fer valdre la gestió realitzada, assenyalant que durant aquests últims anys s’ha treballat de valent per continuar transformant la ciutat. Així, va remarcar que, entre altres, “s’han invertit 7,5 M€ renovant i ampliant els dos col·legis de primària i l’IES; s’han destinat 2 M€ en la renovació i adequació de les entrades a la localitat, voreres, carrils bici, mobiliari urbà i nou asfaltat; i vora 1 milió d’euros per a comerços, pimes locals i àrees industrials, motors econòmics de la localitat. Tot comptant, amb el suport fonamental de la Generalitat i de la Diputació.

També va remarcar que el senyal d’identitat del seu govern durant aquest temps és que s’ha posat la política al servei de les persones “governant per a totes les persones, i sense excloure a ningú”.

La candidata socialista a l’alcaldia va tancar la seua intervenció fent una crida al treball en equip, com s’ha fet durant aquests anys, per a “continuar avançant cap a una ciutat de futur i amb futur”, perquè “encara queden molts reptes per a Alcàsser i en la pròxima legislatura serà clau el fort impuls en el terreny social, educatiu i esportiu”.