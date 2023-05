El nou auditori Carme Miquel ha acollit aquest matí, l’acte de presentació de la candidatura socialista d’Alcàsser encapçalada per l’actual alcaldessa, Eva Zamora

“Presentem una candidatura preparada, amb capacitat i experiència per a la gestió i que ha sabut impulsar el projecte de futur del nostre poble. Al costat d’ells, hem afegit la il·lusió i les ganes de treballar per Alcàsser de noves incorporacions“. Ha assegurat l’alcaldessa i de nou candidata a revalidar l’alcaldia d’Alcàsser, Eva Zamora.

Abrigallats per centenars de veïns i veïnes, els socialistes d’Alcàsser han donat a conéixer durant el matí del diumenge 7 de maig. En el nou Auditori Carme Miquel, l’equip de persones que integren la candidatura junt amb Eva Zamora en les pròximes eleccions municipals del 28 de maig.

Durant l’acte s’ha anat presentant a totes les persones que formen part d’aquesta candidatura. Que manté en els llocs d’eixida als actuals regidors Cristina Lucendo, Paco Marí, Tere Chaveli o Sisco Martínez. Equip que ha liderat en els últims anys la transformació d’Alcàsser i que aporten una valuosa experiència en la gestió.

Noves incorporacions a l’equip

A més, Zamora suma noves incorporacions a l’equip. Com José Toledo, Enginyer Tècnic Agrícola, que a més, ha estat president de l’Associació d’Empresaris del Polígon l’Alter. Maria Jose Mauricio, membre de la Junta de l’Associació d’Alumnes de l’Escola d’Adults d’Alcàsser (EPA) o José Enrique Laza, agricultor i sindicalista.

L’acte va comptar amb la intervenció de Toni Gaspar. President de la Diputació de València i candidat autonòmic en les eleccions del 28 de maig. Qui ha recolzat amb la seua presència a la candidata socialista alcassera. Posant en valor la gestió i el treball fet durant aquests anys per l’alcaldessa Eva Zamora i el seu equip. Amb un projecte amb el qual s’ha aconseguit millorar i transformar Alcàsser en un poble més sostenible. Més accessible, amb millors dotacions públiques i, sobretot, amb més futur.

Eva Zamora ha tancat aquest emotiu acte. Fent valdre la gestió del seu equip de govern durant una difícil legislatura que ha estat marcada per la pandèmia. Però que amb esforç i treball s’ha aconseguit superar, posant sempre a les persones en el centre de la gestió i sense deixar ningú enrere.



Finalment, la candidata ha fet una crida al treball en equip i a la mobilització perquè “el nostre poble el que necessita és il·lusió, treball i compromís per a continuar fent polítiques al servei de tota la ciutadania”. Per això, ha remarcat, “presentem una candidatura diversa, per a la majoria i en la que qualsevol veí i veïna puga sentir-se representat perquè es centra en un únic projecte polític, Alcàsser”.