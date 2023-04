El Consorci Provincial de Bombers de València i la Unitat Militar d’Emergències, UME, han dut a terme un exercici conjunt de rescats en emergències i catàstrofes. En l’antiga cimentera de Bunyol.

Una trobada de vint-i-quatre hores de duració. En la qual ha participat la Unitat de Rescats en Emergències i Catàstrofes del Consorci de Bombers ( UREC). I la Secció d’Intervenció en Emergències i Rescats ( SIER ) del Batalló BIEM III de la UME de la base de Bétera. La trobada ha començat el dimarts i ha conclòs hui dimecres.

Els participants han conformat dos equips mixtos de Consorci i UME de quinze persones cadascun, que han treballat coordinadament en diferents escenaris.

Així, s’han realitzat exercicis de cerca tècnica, de cerca amb drons, d’apuntalament, o de treball d’altura amb eina SYAM. Un versàtil material que recentment ha sigut adquirit pel Consorci de Bombers.

Bombers i militars han tingut també l’oportunitat de realitzar un brífing al voltant de les actuacions de rescat durant el terratrémol de Turquia. Ja que cal recordar que els equips especialistes de tots dos cossos, UREC i SIER, van estar en aquest país col·laborant amb les autoritats locals en les tasques de rescat.

La trobada ha tingut vint-i-quatre hores de duració. Per la qual cosa també durant la nit s’ha tingut l’ocasió de participar en exercicis tàctics. Als quals les hores nocturnes li afegien major complexitat als treballs de tall, perforació, o cerques, entre altres tasques. Cal recordar que l’antiga cimentera de Bunyol ofereix un escenari ideal per a aquesta mena d’entrenaments. Que es realitzen en les les restes dels diferents nivells i estructures que es conserven.

Segons ha explicat el responsable de la UREC del Consorci, Ramón Pérez, “estem molt satisfets amb el resultat d’aquesta trobada. Ja que ens serveix per a implementar les capacitats de tots dos cossos en matèria d’actuació en catàstrofes així com per a intensificar els nostres llaços de col·laboració”. I és que Consorci i UME ja treballen de manera coordinada al llarg de l’any. En determinades emergències que es puguen produir a la província de València, com és el cas de grans incendis forestals.