Èxit de la 15a edició de la Trobada Interna de Rescat en Accidents de trànsit

L’equip Gandia Zona-4 representarà al Consorci Provincial de Bombers de València en el pròxim campionat nacional de la Corunya, després d’imposar-se en la final disputada en la trobada celebrada a Torrent

El diputat de Medi Ambient i president del Consorci de Bombers, Avelino Mascarell, ha acompanyat als participants en la jornada de dijous, amb l’alcaldessa i diputada, Amparo Folgado

La 15a edició de la Trobada Interna de Rescat en Accidents de trànsit organitzada pel Consorci de Bombers de València s’ha clausurat este migdia a Torrent, després de dos intenses jornades de maniobres d’excarceracions en l’Àgora Parc Central.

Un esdeveniment que ha mobilitzat a prop de 200 persones entre equips participants i personal d’organització i Comité de d’Encontres d’Excarceració del Consorci, el COMENEX. Per part del Consorci de València han participat 14 equips de diferents parcs, dels quals 4 han disputat la final en la jornada del dijous. Han sigut els avaluadors d’APRAT, l’Associació Professional de Rescat en Accidents, els encarregats de supervisar i puntuar les proves. Finalment serà l’equip Gandia Zona-4 el representant del Consorci en el pròxim campionat nacional de la Corunya, un equip que ja va representar al Consorci en el 2022, quan van guanyar el mundial i nacional d’eixe any.

També durant estos dies s’ha comptat amb diversos equips convidats a l’esdeveniment, concretament del Consorci de Bombers de Castelló, Ajuntament d’Alacant, Generalitat de Catalunya i Consorci de Bombers d’Alacant. Aquests últims han realitzat també el seu campionat intern en el marc de la trobada de Torrent, seleccionant també als seus millors classificats.

Aquesta XV trobada s’ha celebrat en el recinte Àgora Parc Central de Torrent, de manera oberta per a un concorregut públic, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament per a la gestió dels vehicles de desballestament usats per a les proves i la implicació de col·legis i associacions de la ciutat en la visita a totes estes activitats.

El diputat de Medi Ambient i president del Consorci de Bombers, Avelino Mascarell, ha acompanyat als participants en la jornada del dijous i ha felicitat els guanyadors. “Per a nosaltres és un orgull comptar amb tants equips d’excarceració tan ben preparats, com s’ha demostrat aquests dies, un fet que repercuteix en la qualitat del servei diari que prestem a la ciutadania”, i ha remarcat “l’agraïment per l’esforç a l’organització que s’ha implicat perquè l’esdeveniment haja resultat tot un èxit”.

En l’acte de lliurament de premis han estat també presents, entre altres autoritats, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado i diputada provincial, i l’inspector cap del Consorci, José Miguel Basset, qui ha destacat “la qualitat tècnica de tots els equips participants, tant els del nostre Consorci com els de la resta de cossos de bombers que ens han acompanyat estos dies.”.