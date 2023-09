Èxit de la Pirotècnia Tamarit en el 21 Piromusical de Sueca

Un any més, Sueca, la capital de la Ribera Baixa ha aconseguit concentrar a milers de persones en la celebració de l’espectacle Piromusical, un esdeveniment que ja compleix 21a edicions i que ha tingut diverses novetats.

Una d’elles ha sigut el canvi de companyia pirotècnia. Fin 2022 ha sigut Caballer l’encarregat d’aquest espectacle, però arran la decisió de ja no fer disparades ha sigut pirotècnia Tamarit qui ha hagut de superar el repte en 2023.

Dimas Vázquez, alcalde de Sueca destacava la relevància d’aquest acte per a la ciutat i la confiança dipositada en l’equip de Tamarit, per tal de fer gaudir a totes les persones que hi van assistir.

Satisfacció també per part de la Regidora de Festes, Gemma Navarro, qui no va dubtar en posar en valor la trajectòria de pirotècnia Tamarit”

PLa segona de les novetats, fa referència al canvi d’ubicació per a la celebració del Piromusical, de la qual, Navarro, destacava l’èxit de participació de públic i que tal volta aquest siga un referent per a pròxims anys.

Un espectacle que disposava de totes les mesures de seguretat necessàries per tal que el públic assistent, prop de 8.000 persones, de diferents punts de la comarca i de la pròpia ciutat gaudiren d’una nit plema de llum, color i música organitzada per Pirotècnia Tamarit.