Ja estan obertes les inscripcions per als següents tallers, que se celebraran el 6 de juny i el 4 de juliol

Un total de 55 persones van participar en el primer taller d’alfabetització digital que es va impartir, al Centre Social, dimarts passat. Aquests cursos, organitzats des de l’Ajuntament d’Alcàsser. Tenen com a objectiu reduir la bretxa digital. Entre la ciutadania i formar a les persones participants en els coneixements i habilitats necessàries. Per a manejar un ordinador i executar les aplicacions bàsiques més utilitzades tant en el dia a dia com en un entorn laboral.

Transformació Digital: Administració i Ciberseguretat

En aquest primer taller de Transformació Digital: Administració i Ciberseguretat. Es va aprendre com instal·lar i utilitzar els certificats digitals per a accedir a totes les seus electròniques. Presentar instàncies i realitzar tràmits online, com la renovació del DARDE, consultar les dades tributàries. La vida laboral, el padró l’historial de salut o el cens electoral. Entre altres; així com signar els PDF i realitzar la sol·licitud telemàtica per a ajudes i bons o inscripcions a escoles esportives, nadalenques, d’adults, etc.

Els pròxims cursos es realitzaran els dies 6 de juny i 4 de juliol. Les inscripcions ja estan obertes a través d’aquest enllaç: https://citaprevia.alcasser.es/#!/reserva/643e535206afd86896775a4a o bé enviant un correu electrònic a tdigital@alcasser.es. Indicant les següents dades personals: nom i cognoms, telèfon i email de contacte.

I és que en els següents tallers es repassaran, a més, consells per a utilitzar Internet de manera segura.

Els cursos d’alfabetització digital s’imparteixen per part de professorat de la Universitat de València amb una periodicitat mensual i es desenvolupen en el Centre Social de la localitat durant les vesprades del primer dimarts de mes en horari de 17.00 a 20.00 hores.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha celebrat l’èxit d’aquest primer curs d’alfabetització digital. Ha destacat que la tendència és que «es continuen cobrint la totalitat de les places disponibles en els següents tallers, ja que s’aborden temes de gran interés per a la ciutadania i que els facilita el seu dia a dia».