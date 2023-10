Durant el passat cap de setmana s’ha celebrat a Catadau l’edició “FestComerç” 2023.

Un esdeveniment organitzat per la Regidoria de Comerç Local i que està subvencionat per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Aquest acte ha comptat amb la presència d’autoritats locals i altres convidades. Entre les que estaven Paco Teruel, Diputat de Cultura i Laura Sáez, diputada d’Hisenda.

L’acte d’inauguració va estar presidit per l’alcalde de la població José Escuder. Qui va rebre a la Directora General de Comerç, Artesania i consum, Mª Isabel Sáez Martínez, junt a la resta d’autoritats presents.

Segons va declarar la Directora General de Comerç, Artesania i consum, Mª Isabel Sáez Martínez, impulsar el comerç local i l’associacionisme és principal. Sobre tot en les poblacions més menudes.

José Escuder, alcalde de Catadau es mostrava satisfet per l’èxit de la Fira del Comerç i Associativa.

La plaça Bosch Marín va acollir 21 comerços locals i d’altres municipis. Que mostraven els seus productes com producte vegà, roba, complements, pernils, carnisseria i forn local amb productes artesans i tradicionals. Així com diverses associacions locals i actuacions musicals com a ‘L’Últim Europeu’, ‘Kastes Bordes’, ‘Planet 8’, ‘Acústica’ i tallers i activitats per a la població infantil.

La gastronomia també va tindre el seu espai a ‘Catadau, FestComerç’. Amb la celebració d’un ‘Showcooking’ per a postres de taronja i caqui i casetes d’alimentació.

A més, este grans i menuts van gaudir d’un trenet que va recórrer els carrers i les botigues del municipi.

Un cap de setmana en el qual tot el públic va gaudir de productes i activitats junt a familiars i amics.