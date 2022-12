En el marc del projecte europeu ValueCare en el qual participa Les Naus, s’organitza la segona edició de l’esdeveniment “Fira de la Gent Gran” sota el lema “Grans per a una València més compartida, saludable i neutra

Les Naus participa amb la finalitat de fomentar l’envelliment saludable i lluitar contra la soledat no desitjada en les persones majors a través de diferents metodologies i tecnologies innovadores

Donat l’èxit de la primera edició, des de Les Naus s’organitza una segona edició d’aquesta trobada per a mostrar a les persones majors totes les iniciatives que des de l’àmbit municipal s’estiguen desenvolupant i que puguen impactar positivament en la seua qualitat de vida

Esta acció es troba emmarcada en l’estratègia d’innovació Missions València 2030 per a aconseguir una ciutat més saludable i compartida, es vol aportar un espai on les persones majors puguen conéixer com poden contribuir a la missió de “València Ciutat Neutra” per a fer-los sentir partícips i protagonistes d’aquest gran repte que requereix de la implicació de totes les persones