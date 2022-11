Impartit per Antonia Sajardo, aquest taller de 10 sessions gratuïtes ha esgotat les places disponibles

La sala d’actes de l’Ajuntament de Foios acollia, aquest dilluns, la primera sessió del taller de Mindfulness impartit per Antonia Sajardo, instructora docent del programa Mindfulness de la Universitat de València. El taller, que consta de deu sessions gratuïtes, ha tingut un gran acolliment per part dels veïns i veïnes de Foios que han completat les 40 places disponibles.

“El balanç d’aquest taller és molt positiu. Ha tingut molt bona acceptació, esgotant-se ràpidament les 40 places. A més, hi ha molta gent en llista d’espera”, ha assenyalat el regidor de Salut, Paco Serrano, que ha recalcat “la importància d’aquesta mena de tallers per a aprendre eines que ens permeten enfrontar-nos a la vida amb més resiliència i empatia”.

En cada sessió d’una hora i mitja de duració, les persones participants aprendran a gestionar els pensaments i les emocions; a alimentar-se conscientment; disposaran d’eines per a treballar la connexió empàtica amb els altres; a més d’aprendre com enfrontar-se a la vida quotidiana sense sofriment.

Com explica Antonia Sajardo, encarregada d’impartir el taller, “el Mindfulness t’ensenya com passar de sobreviure a viure. Jo sempre dic que ja no tornes a ser la mateixa persona després de passar per un taller de Mindfulness perquè et desperta la consciència i t’ensenya recursos per a prendre una actitud positiva, per a viure el present i treballar l’acceptació”.

Sajardo s’ha mostrat “molt satisfeta i il·lusionada amb aquesta primera sessió que ha sigut molt interactiva, i hem pogut compartir reflexions i resoldre dubtes”.

El taller de Mindfulness consistirà en 10 sessions gratuïtes per a la ciutadania gràcies a una subvenció de 2.700 euros de la Generalitat Valenciana, dins del programa Xarxa Salut de prevenció i promoció de la salut mental.