Èxit en la Campanya de Cria del Depredador Natural del Cotonet, Cryptolaemus montrouzieri

Control Ecològic de la Plaga del Cotonet Mitjançant un Predador Natural

110 Llauradors Beneficiats i Demanda per a un Insectari a Alzira

La campanya de cria de Cryptolaemus montrouzieri, un depredador natural del cotonet, ha sigut un gran èxit. El cotonet és una plaga invasora que afecta especialment els cítrics i el caqui, i fins a la seua aparició, el control de plagues era relativament fàcil.

Una forma ecològica de controlar aquesta plaga és utilitzar el Cryptolaemus, un insecte predador que es produeix durant tot l’any, especialment entre els mesos de març i agost. En aquest període, la calor pot complicar aquesta tasca. Montalvá, expert en la matèria, ha destacat la importància de no fer cap altre tractament, ja que aquest predador és l’encarregat de controlar la plaga de cotonet.

Gràcies a aquesta campanya de control, s’ha pogut beneficiar un total de 110 llauradors, havent-se produït i repartit 76.000 depredadors, en paquets de 500 unitats cadascun.

El regidor d’agricultura ha insistit en què s’ha arribat al màxim de producció de depredador, disposant de cinc càmeres productores. No obstant això, per a tot el terreny, aquesta quantitat resulta insignificant. Per això ha demanat una reunió amb el nou Conseller d’Agricultura, per sol·licitar la construcció d’un insectari a Alzira.

L’èxit d’aquesta campanya reflecteix l’eficàcia d’aquest mètode natural en el control de plagues i posa de relleu la necessitat de recursos addicionals per a continuar amb aquesta important tasca en la protecció de l’agricultura local. La construcció d’un insectari a Alzira pot ser un pas significatiu en aquesta direcció, oferint una solució a llarg termini per a la gestió de plagues en la regió.