Èxit en la primera Fira de la Salut de Foios

Els veïns i veïnes de Foios van gaudir d’una jornada de tallers, xarrades i estands relacionats amb la salut

Èxit de participació en la primera Fira de la Salut de Foios. Els veïns i veïnes de la localitat van poder gaudir d’una jornada repleta de tallers, xarrades sobre nutrició, prevenció del dolor i cures de la pell, a més d’estands informatius i sorteig de premis. El regidor de Salut i Consum, Paco Serrano, ha agraït “la implicació de tots els establiments i clubs esportius que van participar, ja que van contribuir a posar en valor la importància de la salut i la prevenció”.

La Fira de la Salut de Foios arrancava el dissabte, 4 de juny, de 17.30 a 21.00 h, al parc de l’Albereda, on es van concentrar estands sobre dermatologia, primers auxilis, educació sexual, odontologia, fisioteràpia, i on a més es van realitzar demostracions esportives, expressió artística i un gran sorteig amb molts premis en joc.

Quant als tallers, la Fira de la Salut ha comptat amb un Taller de prevenció de dolor d’esquena a través de l’exercici terapèutic, impartit per clínica CAPE; el taller ‘Protegeix-te del sol: claus per a una correcta fotoprotecció’, a càrrec de la farmàcia María José Carceller; i el taller de nutrició ‘Gaudeix menjant i no patint’, impartit per la Policlínica Estación. Tots els tallers es van desenvolupar a la Casa de la Cultura.

Així mateix, aquesta fira es va completar amb l’exposició ‘Sanitaris en acció’, que recull fotografies que ressalten la gran tasca del personal sanitari durant la pandèmia de la COVID-19. L’exposició es podrà visitar fins divendres que ve, 10 de juny, a la Sala d’Exposicions Fernando Barrachina en horari de 17.00 a 19.30 h.

