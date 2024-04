Èxit en l’Obertura de la III Setmana de la Salut de Paiporta: Un Compromís Integral amb el Benestar Comunitari

Ahir, en el Auditori Municipal de Paiporta, es va començar a la III Setmana de la Salut, un esdeveniment dedicat a promoure el benestar i la consciència de la salut en la comunitat.

L’acte inaugural va ser un rotund èxit, amb una sala de conferències repleta d’assistents compromesos amb la millora de la salut pública.

L’esdeveniment va estar marcat per un emotiu homenatge a dos figures destacades en l’àmbit de la salut local: Manuel Carratalá, coordinador d’Infermeria del centre de Salut i regidor de l’Ajuntament, i Francisco Gago, coordinador de l’àrea de Benestar Social del consistori.

Tots dos van ser reconeguts per la seua dedicació i contribució al benestar de la comunitat, en una cerimònia emocionant presidida pel primer tinent d’alcaldia, Vicent Císcar, i la regidora de Benestar Social, Igualtat i Salut Pública, Sari Ortí, al costat d’altres representants municipals.

A l’acte va acudir també l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, que va destacar la importància d’esdeveniments com este per a promoure una vida saludable i per a informar els ciutadans sobre els servicis municipals disponibles per a la promoció de la salut.

A més, va ressaltar la diversitat d’activitats planificades per a tota la setmana, destinades a brindar ferramentes i coneixements sobre hàbits saludables.

La xarrada inaugural va ser a càrrec de Joan Paredes, metge de promoció de la salut del Centre de Salut Pública d’Alzira, qui va presentar el model d’actius per a la salut i la importància de combinar la promoció i la prevenció per a millorar la qualitat de vida de la població. Parets va emfatitzar la necessitat d’invertir en la promoció de la salut com a mesura preventiva clau per a reduir la incidència de malalties.

Durant la seua intervenció va explicar als presents la importància del model dels actius per a la salut com a impulsor d’una Paiporta salutogènica amb la finalitat de retardar malalties i esforços curatius. Va subratllar la necessitat de major inversió i promoció amb recursos municipals i la importància d’impulsar els entorns locals en la construcció de la salut comunitària. Parets va finalitzar contant al públic el concepte de salutogènesi i la necessitat de potenciar els recursos que generen benestar per a aconseguir una atenció primària orientada cap a la prevenció.

PROGRAMACIÓ

Durant tota la setmana, es duran a terme diverses activitats en diferents llocs de Paiporta, destinades a promoure la salut en totes les etapes de la vida. Hui, dimarts 23 d’abril, el Xalet de Català ha acollit la xarrada de Mª Paz Vega psicòloga del SASEM, qui va oferir una xarrada sobre la promoció d’una bona salut mental i la presentació del nou servici SASEM. A més, s’han organitzat activitats a l’aire lliure i la presentació dels nous parcs bio saludables instal·lats en el municipi amb una demostració d’un fisioterapeuta i una caminada popular.

Demà, dimecres 24 d’abril, la jornada començarà amb una caminada al costat de les “Andarines” des del Centre de Salut, seguida d’una sessió informativa sobre la prevenció del tabaquisme i la presentació dels nous ‘Espais sense fum de Paiporta’. Més tard, s’abordarà el tema dels cuidadors no professionals i el treball conjunt entre el Centre de Salut i l’àrea de Benestar Social. A la vesprada, el grup Temes de la Policia Local donarà a conéixer la seua labor contra la violència de gènere abans que les tècniques d’Igualtat presenten el programa Context a través d’una xarrada sobre relacions saludables i igualitàries a càrrec de la psicòloga Cristina Bernal. Per al públic infantil s’ha preparat un compte-comptes a la Biblioteca María Moliner Ruiz a les 17.30 h sota el títol “El somriure del llop”.

També el dimecres visitarà Paiporta la responsable d’Igualtat del departament de Salut de la fe, Ángela Escribano Martínez, que parlarà de les conseqüències de la violència en la salut de les dones.

El dijous 25 d’abril, la Plaça 3 d’Abril serà l’escenari de diverses activitats a l’aire lliure com a part del Programa d’Envelliment Actiu, incloent-hi la Xarxa Comunitària i el cor ‘Canto amb Cor’.

El divendres 26 d’abril, la Plaça Xúquer es convertirà en l’epicentre de la promoció i prevenció de la salut amb informació, demostracions i repartiment de material. A la vesprada, s’oferirà una ruta botànica i activitats d’animació amb materials reciclables. La jornada culminarà amb un sopar saludable de faixat i un concert del Grup IV Quatre en homenatge als ‘80, apte per a tota mena de públic.