La gran novetat d’enguany: la recuperació del circuit original entre camps i xalets, afegeix un encant especial a la competició.

La seguretat garantida i la col·laboració dels patrocinadors clau per a l’èxit de la carrera, que ha comptat amb una gran varietat de participants.

S’ha celebrat la 31a edició de la tradicional volta a peu al “Forn de Carrascosa”, una cita ineludible dins de les festes patronals de Sant Bernat a Alzira. La jornada va començar ben de matí amb la inscripció dels corredors, i la carrera va donar el seu tret d’eixida a les 9:30 h.

Enguany, la gran novetat ha estat la recuperació del circuit original que transcorre per camins entre camps i xalets, en lloc del polígon industrial, afegint un encant especial a la competició.

La seguretat de l’esdeveniment estava garantida gràcies a la presència de la policia local i protecció civil, assegurant així una carrera sense incidents. També ha estat fonamental la col·laboració dels patrocinadors, que fan possible la celebració de l’esdeveniment any rere any.

Entre el públic assistent no van faltar membres destacats de l’Ajuntament d’Alzira que no es perden mai aquesta fita. José Luis Palacios, Bernat Rios, Gemma Alós, Xavier Pérez, el representant de la Coordinadora Festes de Barris i Partides d’Alzira, Vicente de la Concepción, el regidor d’Esports, i Mar Chordá, regidora de Festes, van estar presents. A més, aquests tres últims, juntament amb el president de la societat instructiva i recreativa “El Azahar”, Javier Sánchis, van ser els encarregats de lliurar els trofeus als guanyadors.

Els corredors van poder refrescar-se amb meló d’alger, aigua i gelat, ideals per combatre la calor després de l’esforç. El perfil dels participants va ser molt variat, des de joves fins a persones més grans, molts d’ells repetidors que participen any rere any. Per a alguns, aquesta carrera serveix d’entrenament per a altres circuits.

Pel que fa a les classificacions locals, la primera classificada ha sigut Cyntia Gosp i el primer classificat, Ivan Canet. A la general, la primera classificada ha sigut Clara Zacarés, seguida per Mª Ángeles Castera i Clara Pellicer respectivament. En quant a la categoria general masculina, el primer classificat ha sigut David Esteve, seguit per Ivan Pla i Ricardo Soriano.

A la categoria de socis la primera classificada ha estat Carla Sanchis.

Sens dubte, la 31a volta a peu al “Forn de Carrascosa” ha estat tot un èxit, reafirmant-se com una tradició ben arrelada a les festes de Sant Bernat.

#Alzira #Forndecarrascosa #Agost #Tradició #Barrisipartides #RiberaTelevisió #GrupTelevisió

XARXES SOCIALS:

Instagram: https://www.instagram.com/gruptelevis…

Facebook: https://www.facebook.com/grup.televisio

Twitter: https://twitter.com/gruptelevisio