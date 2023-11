Èxit rotund de la 1a edició de la Nit d’Ànimes de Quart de Poblet en la qual han participat més de 2.000 persones

· La terrorífica “passejà” ha superat totes les expectatives de l’organització i ha comptat amb participants de totes les edats

· La Nit dels Ànimes ha creat records inoblidables per a famílies senceres

La 1a edició de la Nit dels Ànimes organitzada per l’Ajuntament de Quart de Poblet ha sigut un èxit rotund de participació. Més de 2.000 persones s’han congregat en la plaça de Sant Rafael per a desfilar pels carrers del municipi en una “passeja. Amenitzada a ritme de la batukada Maratukada i organitzada per Quart Jove.

Tant l’alcaldessa, Cristina Mora, com el regidor de Joventut, Infància i Adolescència, Juan José Susín, han assenyalat que “estem molt satisfets per la resposta de la ciutadania. Per primera vegada hem dissenyat aquesta desfilada amb l’objectiu que els qui es disfressen en aquesta nit tan especial, pogueren reunir-se i celebrar junts aquesta festa. En la qual els i les participants han mostrat tot el seu enginy i humor. La veritat és que la Nit dels Ànimes ha creat records inoblidables per a famílies senceres”.

Bruges, zombis, diables, monges endimoniades, mòmies o esquelets han sigut alguns de les disfresses que s’han pogut veure, així com personatges com a Dimecres Addams, La Núvia Cadàver, Pennywise de “It” o l’assassí de Scream.

El grup de teatre L’Esglai ha animat el recorregut amb la seua representació dels “Espantacriatures”. Monstres valencians tradicionals per a donar a conéixer les seues llegendes entre els més xicotets en les parades que s’han realitzat.

Finalment, a l’esplanada de la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, on s’han congregat tots els assistents per a gaudir del fermall d’or amb el tradicional “truc o tracte”. Un moment de què han gaudit especialment els més xicotets.

Enguany l’Ajuntament ha apostat per oferir una àmplia programació per a celebrar la vespra de Tots els Sants. D’aquesta manera, la Biblioteca Municipal ha desenvolupat contacontes i tallers de manualitats amb contes tradicionals valencians com “La Maria no te per” i “La Quarantamula”. A més, la cita mensual de Quart de Nit, oci saludable per a la joventut, ha oferit la seua temàtica entorn d’Halloween, amb passatge del terror i cinema d’aquest gènere, entre altres propostes.