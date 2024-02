Éxit rotund de la exposició “Titanic, The Reconstruction” a l’Ateneo Mercantil de València

En un emocionant viatge a través del temps, l’exposició més gran del món de l’emblemàtic Titanic ha portat a milers de visitants a València

Ancorant en l’Ateneu Mercantil esta rèplica monumental, a escala 1.30, oferix l’oportunitat única d’explorar l’interior del famós transatlàntic que va deixar una marca indeleble en la història.

El Titanic, que alguna vegada va solcar les mars abans de submergir-se en les fredes aigües de l’Atlàntic. Ara es presenta en una rèplica detallada que recrea les seues luxoses cabines de primera classe i la realitat més austera de la tercera classe. L’exposició revela la majestuositat de la proa, immortalitzada per la famosa escena de la pel·lícula de James Cameron.

La Fundació Titanic, encarregada de l’exposició. Ha aconseguit un tribut sorprenent amb una rèplica de 12 metres de llarg, 2.70 metres d’ample i 4.20 metres d’alt. Els visitants podran submergir-se en la història del Titanic i aprendre més sobre la seua tràgica destinació.

Este viatge al passat, ple d’història i emoció, estarà disponible per al públic fins al diumenge 18 de febrer a l’Ateneu Mercantil de València en l’horari de visita de dilluns a diumenge, d’11.00 h a 21.00 hores. Una oportunitat única per a reviure la grandesa i la tragèdia d’un dels vaixells més icònics de la història. No et perdes l’última oportunitat de viure aquesta experiència única a València!