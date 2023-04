Experiència en la gestió amb cares noves en la llista de Compromís per Paiporta per a seguir al capdavant del govern d’esquerres

Pep Val conforma un equip que garanteix la continuïtat de les polítiques de justícia social, lluita contra el canvi climàtic, transparència i bona gestió econòmica. «Eixim a guanyar les eleccions i aconseguir que el canvi de 2015 no pare», afirma el candidat a l’alcaldia

Compromís per Paiporta concorre a les eleccions del pròxim 28 de maig amb una llista que combina experiència en la gestió, formació, renovació i activisme social i polític. Encapçalat per Pep Val, l’equip té l’aspiració de guanyar les eleccions per a encapçalar i garantir la continuïtat de les polítiques de justícia social, lluita contra el canvi climàtic, transparència i bona gestió econòmica.

Compromís per Paiporta demana confiança de la ciutadania

«Al 2015 va començar un canvi a Paiporta. Un poble que, amb Compromís al capdavant del govern, ha sigut referent en equilibri dels comptes públics, transparència, polítiques socials, mediambientals i d’inclusió. Ara demanem la confiança de la ciutadania per a que este canvi no pare». Ha afirmat el primer tinent d’Alcaldia i regidor d’Hisenda, a més de candidat de Compromís per Paiporta, Pep Val.

La candidatura de Compromís reuneix persones amb demostrada solvència en la gestió de l’actual govern amb cares noves. Així com ex-regidores i ex-regidors que aporten un gran bagatge després de 8 anys de la formació al capdavant del govern d’esquerres que va desallotjar la corrupció i la deixadesa del PP.

Així, l’enginyera forestal i gestora cultural, a més d’actual regidora d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Esports, Marian Val. Se situa al número dos, seguida de l’actual regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Olga Sandrós, que ha contribuït de manera decisiva en les millors xifres de creació d’ocupació als últims 15 anys a la localitat.

De l’actual govern, també es troba en la llista la regidora d’Igualtat, actriu de doblatge i activista pel benestar animal, Laura Jiménez. Que ocuparà el número cinc, i el tècnic de salut laboral i actual regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, en el número 9.

Polítiques socials d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada

Gadea ha col·locat Paiporta en un lloc de referència en polítiques socials d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada. A més de multiplicar les ajudes d’emergència en pandèmia i de crear beques menjador municipals en els pitjors moments d’incidència de la Covid-19.

L’actual regidor de Sanitat i treballador social del Centre de salut de Paiporta, Santiago Hernández. També repeteix en la llista, en el número 11.

Llista persones joves que aportaran noves idees

Quant a les novetats, s’incorporen a la llista persones joves que aportaran noves idees i saba renovada a la política municipal. Cas del tècnic informàtic superior, Juan Elías López, i l’enginyera en la matèria, Laura Quilis, en els llocs quatre i sis respectivament. A més, també es troba entre els 10 primers llocs el professional de la comunicació i la publicitat, Clemente López, i l’administrativa, Cristina Pitarch.

La llista es completa amb persones de demostrada solvència en la gestió i referents històrics de Compromís per Paiporta que han tingut responsabilitat de govern, cas de Beatriz Jiménez, en el lloc 10, Antoni Torreño, en el 15, Esther Coronado, en el 16, Guillem Montoro, en el 19, i Encarna Signes, en el 21.

Persones fonamentals en el dia a dia de Compromís per Paiporta, compromeses i preparades per a aportar idees i gestionar des de l’administració pública com Fonsi Rubio, Josep Genís, Elvira Muñoz, Fernando León, Àngels Codoñer o Òscar Benavent completen l’equip, que aspira a guanyar les eleccions i continuar treballant pel benestar de les paiportines i els paiportins.

Llista de Compromís:

1 PEP VAL

2 MARIAN VAL

3 OLGA SANDRÓS

4 JUAN ELIAS LÓPEZ

5 LAURA JIMÉNEZ

6 LAURA QUILIS

7 CLEMENTE LÓPEZ

8 CRISTINA PITARCH

9 RAFA GADEA

10 BEATRIZ JIMENEZ

11 SANTIAGO HERNÁNDEZ

12 FONSI RUBIO

13 JOSEP GENÍS

14 ELVIRA MUÑOZ

15 ANTONI TORREÑO

16 ESTHER CORONADO

17 FERNANDO LEÓN

18 ANGELS CODOÑER

19 GUILLEM MONTORO

20 OSCAR BENAVENT

21 ENCARNA SIGNES

SUPLENTS

S-1 RAFAEL SOTO

S-2 ENCARNA VALLS

S-3 VICENT FERNÁNDEZ

S-4 ALBA MICHELENA

S-5 TONI LÓPEZ

S-6 CARMELA PUIG

S-7 JOSE VICENTE RABADAN