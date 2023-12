Expojove i La Central oferiran deu dies plens de tallers, actuacions musicals i exhibicions en 55.000 m²

A partir del 26 de desembre i fins al pròxim 4 de gener del 2024, l’horari de la fira juvenil serà d’11 a 20 hores, excepte el 31 de desembre que serà de 10 a 14 hores, i l’1 de gener que obrirà de 16 a 21 hores

La Central disposa de la mateixa agenda, amb jornades fins a les 20.30 hores, i fins a les 21 hores, en any nou

L’oferta d’oci del projecte municipal nadalenc compta, d’esta manera, amb més de 400 propostes diferents

Expojove obrirà les portes dimarts que ve, 26 de desembre, fins al 4 de gener de 2024, per a acostar a les famílies una oferta lúdica àmplia i variada de cara a les festes. D’esta manera, el projecte municipal d’oci nadalenc compta amb més de 400 opcions diferents per a estos dies. En concret, sota el lema ‘Fes teu el Nadal’, esta nova edició de la fira juvenil pretén que la infància viva esta festivitat en família. Diverses activitats ompliran, durant deu dies, els prop de 50.000 m² distribuïts en els pavellons 1, 2, 3 i 4.

En este sentit, la Regidoria de Festes i Tradicions ocuparà per complet els 11.900 m² del pavelló 1, enfront dels 6.000 m² de 2022, i comptarà amb tallers per a totes les edats, circuit d’aventures, jocs de fusta i construcció. Així com jocs de pintar, uns originals cavallets de dracs amb el matrimoni Carrofil, un carrusel d’animals i un espectacle visual de bombolles de sabó. També gaudiran d’un espectacle itinerant on La Gran Mamut ve del fred i coneixeran als simpàtics Ogres, al mateix temps que podran veure una representació teatral de La Bella Dorment.

Quant al pavelló 2, en este espai se situaran estands que depenen de l’Ajuntament amb propostes divulgatives i d’entreteniment procedents de Bombers i Protecció Civil, Policia Local, EMT, Joventut, l’OAM de Parcs i Jardins, on es destacarà la Capitalitat Verda 2024, Benestar Animal, Emtre, Mercavalencia, Residus urbans, Devesa-Albufera i Turisme, així com Diputació de València i Junta Central Fallera (JCF).

Per part seua, el pavelló 3 acollirà la fira d’atraccions. I en el pavelló 4, el públic gaudirà al costat de la Comandància militar, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la regidoria d’Esports i l’OAM Fundació Esportiva Municipal (FDM), que organitzaran en col·laboració amb les entitats esportives, una zona anomenada l’Àrea esportiva, que ocuparà 4.000 m² al costat de 16 federacions d’esport (Escacs, Ciclisme, Hoquei, Karate, Pilota Valenciana, Rugbi, Patinatge: skate, Tenis taula, triatló, Colpbol, Billar, Parkour, Bàsquet adaptat, Pàdel, Tenis i Judo).

Actuacions musicals de la Junta Central Fallera

Durant els dies que estiga oberta la fira juvenil, la Junta Central Fallera oferirà un espectacle de playback per dia, interpretat per majors o infantils, perquè el públic assistent gaudisca. Les temàtiques seran diferents depenent del grup que actue. Així mateix, portaran un taller de pirotècnia, patrocinat per P. Mediterrani, en el qual els i les més xicotetes podran conéixer este sector, tan característic valencià, des de dins i aprendre com funciona. Un altre dels tallers consistirà a crear ninots nadalencs de fusta, que podran usar-se com a punts de llibre.

En este sentit, per a fomentar el seu esperit més artístic i imaginatiu, també tindran l’opció de realitzar adorns nadalencs amb tubs de paper higiènic, la qual cosa promou al seu torn la sostenibilitat a través de la reutilització de materials. Una altra alternativa serà el taller de postals nadalenques, on les i els participants podran desenvolupar les seues habilitats amb el lettering.

A més de tot això, hi haurà exposicions com la de les maquetes infantils guanyadores del “XXIX Concurs maquetes infantils”, la dels dissenys guanyadors del “52é Concurs de dibuix de Junta Central Fallera”, els dibuixos realitzats per la FMIV 2023 i les postals guanyadores del “IV Concurs de postals nadalenques”.

“València Verda”

La Capitalitat Verda Europea de València en 2024 tindrà el seu protagonisme en el pavelló 2, al costat de l’estand de l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins. Per a això, s’han organitzat quatre zones, entre elles el photocall “València Verda”, on la gent podrà emportar-se la fotografia impresa del moment compartit amb les i els educadors. A més, hi haurà una plataforma giratòria en la qual es generaran uns vídeos, a través d’uns codis QR, que podran pujar-se’n a les xarxes, esmentant els comptes oficials de Parcs i Jardins.

Per part seua, la zona de descans (espai verd) comptarà amb una exposició educativa i d’informació sobre com podem fer que la ciutat siga més sostenible, tenint present la biodiversitat urbana i un mapa de tots els parcs i jardins. En este sentit, es realitzarà un taller amb arbres de cartó de 2 metres on qui visite l’estand podrà intervindre i escriure bones accions i missatges positius cap a una València més verda.

Els valors naturals de l’Albufera

Des del servei Devesa-Albufera han programat una sèrie d’activitats amb l’objectiu de donar a conéixer els valors naturals de l’espai natural i mostrar part del treball que fan. Per a això, s’ha organitzat un taller de sembra, en el qual els qui participen aprendran a sembrar llavors de murta i es podran emportar el test a casa per a continuar cuidant-la. Durant el taller, es comentaran curiositats de la planta i es parlarà dels seus usos tradicionals. A més, es donarà a conéixer la labor duta a terme en els Vivers Municipals de propagació de planta autòctona amb la finalitat de regenerar i millorar l’estrat vegetal de la Devesa.

També hi haurà una zona de jocs, on s’ha muntat un joc de memòria vertical i puzles de gran grandària amb imatges dels hàbits, flora i fauna característiques de la zona. En este sentit, s’han creat 4 puzles, cadascun dels quals representa un ambient característic: platja, cordó dunar, bosc i llac de l’Albufera. El joc de memòria compta amb 8 imatges d’aus i plantes duplicades perquè els qui juguen puguen buscar les parelles.

Una altra opció serà la zona de treballs manuals, allí les i els xiquets podran construir un menjaclosques de paper amb imatges de plantes i aus. I, a més, s’oferiran contacontes cada dia. S’utilitzarà el conte “Jo vull criar en l’Albufera”, il·lustrat per Chiara Boffi i editat pel Tancat de la Pipa en col·laboració amb el Servici Devesa-Albufera de l’Ajuntament. L’horari del contacontes serà cada dia a les 12, a les 17 i a les 19 hores.

Foc en realitat augmentada

Per part seua, l’equip de Bombers exhibirà una Bomba Nodrissa Lleugera nova i un vehicle escala de 30 metres, per a mostrar les eines amb les quals compten per a apagar els incendis i protegir la ciutadania. Entre les activitats previstes, hi haurà un photocall compost per 8 vestits infantils amb cascos, mànegues i llances, perquè les i els més xicotets puguen sentir-se bombers per un dia i emportar-se una foto de record.

Al seu torn, una altra de les propostes d’esta edició és una zona de visionament, en la qual s’empraran ulleres de 3D per a veure foc en realitat augmentada, per a això portaran una lona de 3×2 metres amb una imatge de foc i bombers.

També es podrà visitar una carpa amb voluntariat de protecció civil, que realitzaran pràctiques de RCP, amb les quals les i els participants aprendran esta tècnica de reanimació.

Exhibició de drons de la Policia Local

La Policia Local de València portarà activitats un any més amb l’objectiu d’ensenyar, de primera mà, el treball que fan en el seu dia a dia per a ajudar i protegir la població. Per a això, exposaran diferents models dels seus vehicles, on els i les xiquetes, amb l’ajuda d’agents, podran pujar, encendre les sirenes i veure com funcionen. En concret, hi haurà 2 quads, un cotxe, un furgó i 2 motos.

Així mateix, qui vulga tindrà la possibilitat de provar-se jupetins per a sentir-se part del cos de seguretat i fer-se una foto. També podran participar en un sorteig diari d’un Playmobil de Policia, després de la realització d’un dibuix que quedarà exposat en l’estand durant tot el dia. El sorteig es durà a terme en l’última hora mitjançant una urna.

Una altra de les activitats que es podrà realitzar és un circuit de Seguretat Viària, que permetrà obtindre així un carnet. Les i els agents ensenyaran les normes bàsiques de seguretat viària i els qui participen tindran l’oportunitat de conduir un cotxe a pedals o un patinet i fins i tot ser la persona que dirigisca el trànsit, sempre respectant les normes de circulació.

A més, els dies 27, 29 i 30 de desembre i, el 2, 3 i 4 de gener a la vesprada es farà una demostració de les habilitats de la patrulla canina. Per part seua, els dies 26, 28 i 30 de desembre i el 2 i 4 de gener a les 12 hores es durà a terme una exhibició de com treballen els drons de la policia. Fins i tot, solament per visitar l’estand hi haurà un obsequi.

Per part seua, en esta edició torna la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Expojove. Al costat de la Comandància Militar, on es podrà gaudir d’activitats com a tallers d’esgrima, d’empremtes dactilars, la tirolina que muntarà l’UME i la pista americana.

Superbús i Superbusina en l’estand de l’EMT

L’Empresa Municipal de Transports comptarà amb una superfície de més de 1.000 m² en Expojove. En este espai, les famílies podran gaudir d’un Circuit d’Educació Viària, tallers de creativitat sobre mobilitat, un divertit autobús inflable, conta contes i titelles.

També hi haurà una zona destinada a actuacions en directe i teatres musicals. Tot, animat per Superbús i Superbusina. A més, serà present durant tota la fira l’autobús vinilado amb el dibuix guanyador del concurs convocat per l’Ajuntament durant la Setmana de la Mobilitat. També s’exposaran tots els dibuixos amb menció especial en este concurs.

Hàbits saludables i consum responsable

La Regidoria de Sanitat i Consum, al costat de la Fundació Esportiva Municipal, han organitzat tres espais dividits per colors. En l’espai verd es repartiran materials relacionats amb consum, drets de les persones consumidores i hàbits saludables. Així mateix, es farà una promoció municipal de diferents campanyes en col·laboració amb la Unió de Consumidors.

En canvi, l’espai blau comptarà amb tallers per a la infància, relacionats amb la cultura de l’Aigua en col·laboració amb EMIVASA, Global Omnium i Twagua. Per a això, estarà el joc de l’Oca a gran escala, una zona d’aigua, on hi haurà una de les fonts d’Aigua Filtrada de l’Ajuntament per a promocionar el seu ús i que els qui assistisquen emplenen les seues botelles. També es desenvoluparan tallers de reciclatge en col·laboració amb Ecoembes i Ecovidrio.

Finalment, l’espai roig oferirà un circuit per a les i els més xiquets de patins, tricicles, corredors i bicicletes. El circuit disposa de missatges relacionats amb hàbits saludables i de consum.

El viatge dels Reis d’Orient

La Central torna un any més com a espai consolidat al Parc Central, amb més de 5.000 m² replet d’una variada programació i activitats gratuïtes per a tota la família. Els lemes ‘El viatge dels Reis d’Orient’, ‘El magatzem dels Reis d’Orient’ i ‘La Factoria dels Reis d’Orient’ descriuen de manera gràfica i visual, amb els cartells creats per l’agència Vibra, l’activitat principal que alberga el parc.

L’oferta d’oci girarà entorn ‘d’Expedició València’, una visita guiada que brinda una oportunitat per a descobrir els secrets de l’expedició real que Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar han instal·lat a la ciutat per a preparar la seua esperada visita la màgica nit del 5 de gener. Esta activitat guiada es realitzarà per torns de 25 persones, oferint diàriament fins a un total de 24 torns en 3 idiomes: castellà, valencià i anglés. En definitiva, s’oferiran 10 zones diferents d’activitats, amb 6 espectacles al dia.

