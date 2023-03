El Museu Comarcal de l’Horta Sud presenta en primícia una exposició amb la primera referència escrita del “arròs a la valenciana”. Primera denominació de la paella

“Arròs a la valenciana per a la reina d’Espanya” presenta en primícia sis menús originals per als reis d’Espanya entre 1788 i 1789. Entre els quals apareix com a plat principal l'”arròs a la valenciana”. Nom primigeni de la paella valenciana.

El Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March va inaugurar ahir l’exposició. “Arròs a la valenciana per a la reina d’Espanya”. Una mostra que pretén confirmar la importància que va tindre l’augment del cultiu de l’arròs en el segle XVIII i que exhibirà en primícia sis menús reals original. Manuscrits pel Marqués de Camp-Villar. Escrits entre 1788 a 1789, en els quals apareix com a plat principal l'”arròs a la valenciana” i que signifiquen la primera referència escrita al nom primigeni de la paella valenciana.

La mostra, es podrà visitar-se de manera gratuïta

La mostra, que podrà visitar-se de manera gratuïta fins al pròxim cinc d’abril en el Museu Comarcal de l’Horta Sud a Torrent. Pretén confirmar la importància i evolució que va tindre l’augment del cultiu de l’arròs en el segle XVIII. Com es va convertir del manteniment bàsic i diari per a les classes més necessitades de la societat valenciana. Una de les viandes preferida per la taula més important del món, la de la reina María Luisa de Parma. Iniciant el casticisme gastronòmic en la cort espanyola.

I és que, a través de panells informatius i vitrines en les quals es poden contemplar documents originals, l’exposició relata com l’emigració de molts valencians i valencianes a la vila de Madrid. Així com el contacte de religiosos en les cuines dels convents d’Espanya i els virregnats americans. Van fomentar l’inici de l’èxit internacional del llavors denominat “arròs a la valenciana” i que posteriorment denominaríem paella valenciana.

El comissari de l’exposició és Luis-Martín Ramírez

El comissari de l’exposició és Luis-Martín Ramírez fundador i titular de la Col·lecció Espínola. Un dels fons més important de gravat flamenc dels segles XVI i XVII de tota Espanya. Ramírez ha participat en nombrosos projectes relacionats amb la història i és autor de dos llibres. Una investigació sobre el primer director de gravat de la Reial Acadèmia de Sant Carles, el alcorino Julian Más i Gasch i un altre sobre la història i l’origen valencià de l’orxata.

“Important troballa”

Per al comissari de l’exposició, estem parlant d’una “important troballa” que significa retrocedir 30 anys en l’última referència escrita que es tenia del “arròs a la valenciana” que era del primer quart de segle XIX. Concretament va ser en 1818 quan Francisco de Paula Martí Mora fa referència al procediment de cocció de la gramínia. “Perquè l’arròs a la valenciana isca com li fan aquells naturals, cal que coga a foc molt actiu”. Exposava Martí Mora en un capítol de la reedició actualitzada de l’Agricultura General d’Alonso d’Herrera.

A l’acte d’inauguració va acudir també el president del Museu Comarcal i de la Mancomunitat José Francisco Cabanes que va convidar a tots els veïns i veïnes de la comarca. A visitar aquesta exposició per a conéixer una mica més sobre la nostra història.

“Vull convidar a tots els veïns i veïnes de la comarca a vindre a descobrir aquesta meravellosa exposició. Que parla de nosaltres perquè l‘arròs està dins de mostre ADN. Aprofitar per a conéixer totes les meravelles que amaga el nostre museu comarcal”, va explicar.