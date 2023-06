Exposició Carme Miquel al Saló de Cristall de l’Ajuntament

El Saló de Cristall de l’Ajuntament de València acull fins al pròxim 12 de juny l’exposició “Carme Miquel i Diego. Una mestra del país”, dedicada a la figura de la mestra, escriptora i acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que va faltar l’any 2019.

L’exposició a un repàs per la relació de Carme Miquel amb els moviments de renovació pedagògica en les aules dels anys setanta. La introducció del valencià a l’escola i la seua trajectòria com a escriptora. L’exposició itinerant, organitzada per Escola Valenciana, detalla també la vinculació de la novel·lista amb la ciutat, de la qual Carme Miquel és filla adoptiva. La mostra també dedica un espai a l’obra “Mataren el verd”, una crònica novel·lada sobre la destrucció de la Punta que Carme Miquel va escriure l’any 2013.