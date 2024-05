Exposició de les “Danses del Corpus a Benifaió”: Una mirada a la Tradició i la Cultura local

El passat divendres 3 de maig, el Centre Cultural Enric Valor de Benifaió va obrir les seues portes a una exposició única que captura l’essència de les Danses del Corpus a la localitat.

Organitzada per Benifaió en Dansa, l’exposició ens porta en un viatge a través del temps fins a les arrels més profundes de la tradició i la cultura local.

Aquesta exhibició ofereix una visió fascinant de les Danses del Corpus, mostrant tant les peces d’indumentària com els balls emblemàtics: el “Ball de la Moma”, “Dels Arquets”, “Cabuts” i “La Magrana”. Una oportunitat única per conèixer més sobre aquests rituals que omplen de color i alegria les festivitats del Corpus a Benifaió.

La inauguració, presidida per l’alcaldessa Marta Ortiz i la regidora de cultura Sarai Gonzalvo, acompanyades per membres de la Corporació Municipal, ha marcat l’inici d’aquesta mostra, que estarà disponible per a tots els interessats fins al 19 de maig.

Una oportunitat única per a tota la comunitat per explorar i celebrar les Danses del Corpus a Benifaió, un testimoni viu de la cultura i l’orgull local.