L’exposició “Dones de Ciència” reivindica el paper de la dona en la història científica

La mostra podrà visitar-se fins al 20 de març en l’Oficina de l’Energia d’Aiora

La Fundació València Clima i Energia ha organitzat la mostra “Dones de Ciència” en la seua Oficina de l’Energia d’Aiora. Amb l’objectiu que es valoren els èxits aconseguits per les dones científiques al llarg de la Història.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon. Ha assenyalat que la mostra “serveix perquè altres dones, sobretot xiquetes, tinguen referents i s’animen a estudiar carreres científiques o a emprendre labors d’investigació”.

Ubicació de la’exposoció l’Oficina de l’Energia del barri d’Aiora

La mostra podrà visitar-se en l’Oficina de l’Energia del barri d’Aiora fins al pròxim 20 de març. El material de l’exposició ha sigut realitzat per l’Aula Violeta. En col·laboració amb l’associació Dones en Acció de Xirivella, i és fruit de la investigació i el treball de coordinació de Silvia Ferri. En l’exposició es mostren les aportacions fetes per 69 dones entre el segle XVIII i principis del XX en diferents disciplines científiques.

El regidor Alejandro Ramon ha assenyalat que “l’aportació de la dona als avanços científics, i en concret al sector de l’Energia. Són innegables, però al llarg de la història els seus assoliments han sigut silenciats o atribuïts a homes. Esta exposició ajuda a visibilitzar el seu treball i servix perquè altres dones. Sobretot xiquetes, tinguen referents i s’animen a estudiar carreres científiques o a emprendre labors d’investigació”

Inauguració de l’exposició

En l’obertura de la mostra han sigut presents a més d’Alejandro Ramon i la coordinadora de l’exposició, Silvia Ferri. Les científiques Elena Lluch i Natalia Piquer, del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana i Pilar de Lara, CEO i Fundadora de MyEnergyMap. Que han dialogat sobre la situació actual de les dones en el sector de l’energia i en el camp de la investigació científica.

La mostra forma part dels actes programats per l’Ajuntament de València amb motiu de la Setmana de la Dona. Ve a culminar el treball de visibilització de l’aportació de les dones en el sector de l’energia. Dut a terme durant els últims mesos per la Fundació València Clima i Energia. Entre estos treballs s’inclou la reivindicació de la memòria de dones científiques en la publicació en línia de “Dones amb Energia”. Que es pot descarregar de manera gratuïta en la pàgina web de la Fundació.

Figures destacades de l’exposició

Entre les figures destacades per l’Oficina de l’Energia es troba la de Lucia Galeazzi que en el segle XVIII va descobrir al costat del seu marit el primer sistema tancat de conducció del flux energètic. Que més endavant seria fonamental perquè Volta desenvolupara la seua pila elèctrica. O Lisa Meitner, que a principis del segle XX va ser la primera a detectar el positró (l’antipartícula de l’electró).

Entre els casos més curiosos es troba Alice H. Parker, que va ser doblement discriminada per ser dona i per la seua raça. En 1919 va patentar la primera caldera que proporcionava calefacció central en edificis i cases. O el de Hedy Lamarr, una estrela de Hollywood dels anys 30 que compta amb una estrela en el Passeig de la Fama de Los Angeles. De la qual poca gent sap que va estudiar enginyeria i que va contribuir al desenvolupament d’un sistema per a interceptar els torpedes durant la Segona Guerra Mundial. Mètode que s’empra encara hui dia per als sistemes de posicionament per satèl·lit, com el GPS, i va ser el precursor del wifi.