Exposició itinerant “No em toques el Whatsapp” arriba a Alzira per a conscienciar sobre la violència de gènere!

L’exposició “No em toques el Whatsapp”, impulsada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) per a sensibilitzar i conscienciar a les persones.

Joves sobre la importància de detectar i denunciar qualsevol

L’exposició, que ha recorregut ja diversos municipis de la Comunitat Valenciana, oferix dinàmiques lúdiques i atractives basades en fotografies i vídeos del concurs “No em toques el WhatsApp”.

El seu objectiu és oferir informació essencial sobre la violència de gènere i promoure la prevenció d’actituds violentes entre la joventut, esta iniciativa cobra especial rellevància en un context on la violència de gènere i els riscos associats en l’entorn digital són una preocupació creixent.

Un estudi de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere destaca la presència de les TIC com a espais on pot donar-se esta violència, així com conductes de risc en la població adolescent.

No perdes l’oportunitat de visitar esta exposició i ser part del canvi! Que estarà disponible per a visitar fins al 26 d’abril. Uneix-te a la lluita contra la violència de gènere