Extingit l’incendi de Catarroja que ha calcinat desenes de vehicles sinistrats per la DANA

El foc declarat ahir a la vesprada en un solar de Catarroja, darrere de Villa Carmen, ha quedat completament extingit poc abans de la mitjanit.

Es tracta del segon incendi en menys de 48 hores en campas habilitades per a emmagatzemar residus derivats de la DANA, després del sinistre a Alberic.

En l’incendi de Catarroja s’han vist afectats aproximadament 50 vehicles que estaven acumulats des del temporal del passat mes d’octubre.

L’incendi va començar al voltant de les 19:30 hores i va mobilitzar dotacions del Consorci de Bombers i de l’Ajuntament de València, així com efectius de la Policia Local, la Unitat Militar d’Emergències i la Guàrdia Civil. El Centre de Coordinació d’Emergències va emetre un avís especial per als veïns de la zona, recomanant quedar-se a casa i tancar portes i finestres per evitar afeccions pel fum tòxic.

La reunió del Cecopal celebrada este matí a Catarroja s’ha centrat en les exigències per part de l’Ajuntament per a les actuacions en la retirada de vehicles. Continuen demanant més mitjans, vigilància en les campes, campes intermèdies fora del nucli urbà i un pla de treball per part de l’administració autonòmica.

Mentrestant, el foc declarat al dipòsit de residus de la DANA a Alberic continua actiu en el seu tercer dia. Els bombers han reprès este dimarts les tasques d’extinció amb suport de maquinària pesada. Segons Emergències, l’evolució és «molt favorable» i es confia que puga quedar estabilitzat en les pròximes hores.

Amb l’incendi de Catarroja ja extingit, la prioritat es trasllada ara a la retirada d’estos residus acumulats, una reivindicació constant dels municipis afectats per la DANA. També a l’increment de la seguretat en estes zones, que estan patint fins i tot robatoris.