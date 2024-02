Torrent ha acollit este diumenge la 46a edició Cant de l’Estoreta, on els protagonistes són els més xicotets de les falles

Els més xicotets de les falles de Torrent s’han congregat este diumenge en plaça Sant Roc per a celebrar la 46a edició Cant de l’Estoreta.

Es tracta d’un dels actes infantils amb major tradició del calendari faller, que organitza la Falla Plaça Sant Roc en vespres de les festes josefines. Amb la finalitat d’homenatjar la cultura valenciana, representant escenes i fets tradicionals protagonitzats per reconeguts personatges històrics.

L’acte va estar presidit per la Fallera Major Infantil de la comissió organitzadora, Ana Barberá Palop i la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de Torrent. Van estar acompanyades per l’alcaldessa, Amparo Folgado, i el regidor de Falles, Aitor Sánchez. Que no van voler perdre’s les actuacions de les comissions falleres d’Ángel del Alcàsser. La Plaça, Camí Reial, Ramón y Cajal, Avinguda, Sedaví, Segón Tram Avinguda, Cronista Vicent Beguer i Esteve, Carrer Toledo i Plaça Sant Roc.

Per part seua, la Falla Ángel de l’Alcázar va ser premiada en la modalitat de Millor Conjunt,. La Falla Avinguda va rebre el guardó al Millor Xiquet Típic i el premi extraordinari a Millor Indumentàr