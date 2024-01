Una vegada més, se anula la convocatoria de l’executiva del PSPV-PSOE, per la eleboració del calendari al congres extraordinari. Els afiliats al partit socialista mereixem més que excuses.

És hora d’un “ja n’hi ha prou” o un rotund “ja està bé”.

El socialisme valencià, mereix lideratge compromés i no dilacions inacceptables. És temps de deixar de costat els jocs interns i abordar d’una vegada per sempre les demandes dels socialistes compromesos.

En la situació política actual, albirar la possibilitat de que qui lidere el futur del PSPV-PSOE, exercisca rols tant en el govern d’Espanya com en l’oposició en la Generalitat resulta altament complicat. Estos malabarismes polítics, tan característics de l’actualitat, no sols són improcedents, sinó que impliquen conseqüències perjudicials.

Si arribara a materialitzar-se esta dualitat de funcions, l’impacte seria summament negatiu per al socialisme a la Comunitat Valenciana. En estos moments, la sensatesa ha de prevaldre; és el moment de cedir espai a nous projectes, lliures de lligams del passat.

Com a socialista, anhel el millor per al meu partit, però em resistisc al fet que tot i tots continuen sota les mateixes directrius del passat més recent en el socialisme valencià. Els temps han canviat, i és necessari abraçar projectes diferents i innovadors amb actors diferents.

És crucial acomiadar-se de les estructures polítiques arcaiques que han perdut rellevància en la societat actual. Abraçar un canvi significatiu és essencial per a recuperar la connexió amb els ciutadans i demostrar que el socialisme està en sintonia amb els desafiaments contemporanis.

L’actual panorama demanda líders polítics que encarnen la diversitat d’idees i propostes. És hora de deixar arrere la vella guàrdia i obrir passe a nous rostres, nous enfocaments i noves solucions. La fórmula per a revitalitzar el socialisme a la Comunitat Valenciana residix en l’audàcia d’abraçar el nou i deixar d’aferrar-se a fórmules desgastades.

El futur del PSPV-PSOE requerix una metamorfosi significativa. No sols és una qüestió d’eficàcia política, sinó de reconnectar amb una ciutadania que demanda canvis i propostes fresques. Només mitjançant l’adopció d’una perspectiva renovadora i allunyada de les ombres del passat, el PSOE podrà recuperar la confiança dels ciutadans.

Davant l’imminent congrés extraordinari, és crucial adoptar altures de mires i reflexionar sobre l’actual escenari polític. No podem passar per alt el fet innegable que hem perdut el govern del Pais Valencià. Este revés imposa una obligació encara major de replantejar estratègies i de qüestionar les dinàmiques internes. El congrés no sols representa una oportunitat per a renovació, sinó una necessitat urgent de reavaluar les nostres prioritats i adaptar-nos a les demandes canviants de la societat.

El socialisme valencià ha de deixar arrere velles discòrdies i obrir-se a una discussió constructiva. Només a través d’un enfocament inclusiu i progressista, recolzat per nous líders sense mochiles, podrem recuperar terreny i reconstruir la confiança perduda en la ciutadania.

Fernando Pascual Moscardo

Expresident del PSPV-PSOE de la Ribera Alta