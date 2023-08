Fernando Botero: Sensualitat i Melancòlia, una retrospectiva sense precedents a València

La Fundació Bancaja acull per primera vegada una gran retrospectiva de l’artista colombià Fernando Botero

La prestigiosa Fundació Bancaja acull l’exposició Fernando Botero: Sensualitat i melancolia, la primera retrospectiva a València de l’artista colombià, Fernando Botero. Este esdeveniment representa una oportunitat única per recórrer la seua producció artística durant set dècades.

Mil·lers de persones ja han aprofitat l’ocasió per apropar-se a l’univers Botero, una icona artística internacional. L’exposició està integrada per 45 obres que inclouen pintures, dibuixos, aquarel·les i escultures, la gran majoria de les quals mai no s’havien vist a València.

Boterisme: un estil que captiva a tot tipus de públic

La mostra agrada a tota mena de públic, tant a nins com a adults, tant a experts com a aficionats que estan familiaritzats amb el boterisme, el seu particular ús del volum en les formes i del color intens.

En les obres de Botero, es poden apreciar grans cossos que es mesclen amb miniatures i on l’artista juga amb diferents plànols i proporcions per crear un univers mundialment reconegut.

La exposició Fernando Botero: Sensualitat i melancòlia es pot visitar a la Fundació Bancaja en València fins al pròxim 3 de setembre. Un esdeveniment cultural imprescindible per a tots els amants de l’art i la cultura valenciana.

